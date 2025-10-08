В МИД РФ заявили о геноциде в Донбассе

Водная и другие блокады Донбасса — часть государственной политики геноцида, проводимой киевским режимом в отношении русских и русскоязычных жителей региона. Об этом «Известиям» сообщили в МИД РФ.

«Убеждены, что водная и другие блокады Донбасса наряду с регулярными обстрелами мирных городов, массовыми убийствами мирных жителей и прочими карательными акциями Вооруженных сил Украины (ВСУ) и нацбатов являлись частью государственной политики геноцида, проводимой киевским режимом в отношении русских и русскоязычных жителей региона. Разумеется, эти действия также являются военными преступлениями в соответствии с международным правом», — заявили в ведомстве.

Дипломаты констатировали, что с самого начала донбасского конфликта киевский режим делал всё возможное, чтобы «наказать» жителей Донбасса, не пожелавших оставаться в составе государства, где к власти пришли неонацисты.

«В качестве одного из методов такого «наказания» Киев использовал блокады региона — транспортную, энергетическую, финансовую, товарную, водную и другие. Цель была в том, чтобы отрезать населению доступ к жизненно важным ресурсам: воде, продовольствию, медикаментам, электричеству, товарам первой необходимости, и спровоцировать гуманитарную катастрофу, сделав жизнь в республиках невозможной», — отметили в МИД РФ.

Факт, что блокады Донбасса — акты геноцида, последовательно и тщательно доказывается РФ в рамках разбирательства с Украиной в Международном суде ООН по Конвенции о предотвращении преступления геноцида и наказании за него 1948 года.

«Соответствующая аргументация была изложена нами в поданном в Суд 18 ноября 2024 года Контрмеморандуме Российской Федерации по данному делу», — указали в МИД РФ.

