Реклама
Прямой эфир
Мир
Лекорню вновь назначен на должность премьер-министра Франции
Мир
Небензя призвал США остановить эскалацию с Венесуэлой и не делать «непоправимого»
Мир
Захарова прокомментировала заявление спикера МИД Украины об олимпийском перемирии
Мир
В Турции заявили о готовности принять переговоры по Украине
Мир
Правительство РФ включило в санкционный список корпорацию Renault
Мир
Фанат напал на Билли Айлиш на концерте в Майами
Общество
Дмитриев заявил о помощи Меланьи Трамп в возвращении российской девочки с Украины
Мир
Лукашенко назвал глупостью решение не присуждать Трампу Нобелевскую премию мира
Мир
Politico узнала о планах Латвии выслать более 800 россиян из страны
Спорт
Сборная России победила Иран в товарищеском матче в Волгограде
Общество
В Росавиации опровергли открытие аэропорта Платов в Ростове-на-Дону
Общество
Первым замминистра транспорта России назначен Константин Пашков
Наука и техника
«Роскосмос» сообщил об успешных огневых испытаниях первой ступени ракеты «Союз-5»
Мир
Дания закупит 16 новых истребителей F-35 на общую сумму более $4,5 млрд
Общество
Суд арестовал чиновницу Елену Никитину на два месяца
Армия
Путин указал на судьбоносный для РФ характер решаемых военными задач
Мир
Израиль оставит армию в секторе Газа до разоружения ХАМАС

В МИД РФ заявили о геноциде в Донбассе

0
EN
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
dzen dzen
Следите за нашими новостями в удобном формате
fos
Есть новость? Присылайте!
перейти на страницу
Озвучить текст
Выделить главное
Вкл
Выкл

Водная и другие блокады Донбасса — часть государственной политики геноцида, проводимой киевским режимом в отношении русских и русскоязычных жителей региона. Об этом «Известиям» сообщили в МИД РФ.

Дальние вдали: как ПВО может парировать угрозу применения Украиной американских ракет
США обсуждают поставку Киеву «Томагавков» и «Барракуд», а также разведданных для нанесения ударов по российской энергетической инфраструктуре

«Убеждены, что водная и другие блокады Донбасса наряду с регулярными обстрелами мирных городов, массовыми убийствами мирных жителей и прочими карательными акциями Вооруженных сил Украины (ВСУ) и нацбатов являлись частью государственной политики геноцида, проводимой киевским режимом в отношении русских и русскоязычных жителей региона. Разумеется, эти действия также являются военными преступлениями в соответствии с международным правом», — заявили в ведомстве.

Дипломаты констатировали, что с самого начала донбасского конфликта киевский режим делал всё возможное, чтобы «наказать» жителей Донбасса, не пожелавших оставаться в составе государства, где к власти пришли неонацисты.

«В качестве одного из методов такого «наказания» Киев использовал блокады региона — транспортную, энергетическую, финансовую, товарную, водную и другие. Цель была в том, чтобы отрезать населению доступ к жизненно важным ресурсам: воде, продовольствию, медикаментам, электричеству, товарам первой необходимости, и спровоцировать гуманитарную катастрофу, сделав жизнь в республиках невозможной», — отметили в МИД РФ.

Факт, что блокады Донбасса — акты геноцида, последовательно и тщательно доказывается РФ в рамках разбирательства с Украиной в Международном суде ООН по Конвенции о предотвращении преступления геноцида и наказании за него 1948 года.

«Соответствующая аргументация была изложена нами в поданном в Суд 18 ноября 2024 года Контрмеморандуме Российской Федерации по данному делу», — указали в МИД РФ.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

Поля боя: экоцид стал частью тактики ВСУ

Читайте также
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии. Подробнее

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ №ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года , ЭЛ №ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2025