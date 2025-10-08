В Японии два человека пострадали после нападения медведя в супермаркете

Два человека пострадали в результате нападения медведя в супермаркете в городе Нумата в Японии. Об этом 7 октября сообщила телекомпания NHK.

«Медведь напал на одного человека на парковке возле магазина, затем вошел в магазин и напал на другого человека, оба получили ранения, но были в сознании и опасности для жизни не было», — говорится в публикации.

Уточняется, на момент нападения в магазине находилось более 30 человек. После того как медведь сломал полку в магазине, он сбежал. Полиция сохраняет бдительность и находится в состоянии боеготовности.

Издание Hindustan Times 30 сентября сообщило, что в индийском штате Уттар-Прадеш волки растерзали четверых детей и пожилую пару. Отмечалось, что по меньшей мере 20 жителей деревни получили ранения в результате нападения волков.

Все важные новости — в канале «Известия» в мессенджере МАХ