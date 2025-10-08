В Липецке обнаружили взрывоопасные обломки БПЛА

На улице Буденного в Липецке нашли взрывоопасные обломки беспилотного летательного аппарата (БПЛА). Об этом 7 октября сообщил губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.

«На улице Буденного в Липецке обнаружены взрывоопасные обломки БПЛА. На месте работают специалисты-взрывотехники и экстренные службы», — написал он в Telegram-канале.

Также губернатор региона отметил, что поручил мэру города провести эвакуацию части населения, расположив людей в пунктах временного размещения (ПВР).

Ранее в этот день Артамонов сообщил, что в результате падения обломков беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Липецкой области были повреждены автомобиль и остекление частного дома. По словам Артамонова, шесть украинских дронов сбили этой ночью на территории региона. Губернатор уточнил, что жертв и пострадавших нет, на местах падения обломков беспилотников работают специалисты.

