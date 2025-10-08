Реклама
Сюжет:

Синоптики спрогнозировали температуру до +15 градусов в Москве 8 октября

Гидрометцентр: в Москве 8 октября ожидается до +15 градусов и небольшой дождь
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков
Облачно, местами небольшой дождь — такая погода ожидает жителей столичного региона в среду, 8 октября. Соответствующий прогноз опубликован на сайте Гидрометцентра.

Температура воздуха в Москве днем будет колебаться от +13 до +15 градусов. Ночью столбики термометров опустятся до +7.

В Московской области днем будет от +10 до +15 градусов, ночью температура может упасть до +4 градусов.

Ожидается восточный ветер со скоростью 4–9 м/c.

Атмосферное давление будет составлять от 752 до 754 мм ртутного столба.

Худо без тепла: как узнать, когда включат отопление в доме
Куда жаловаться на холодные батареи в Москве

Синоптик, метеоролог, климатолог Александр Шувалов днем ранее в своей беседе с «Известиями» заявил, что на неделе с 6 октября по 12 октября в столице и ее регионе ожидается теплая погода. Также он предупредил о дождях, которые могут наблюдаться в четверг и пятницу, а также не исключил возникновение в ночное время тумана.

Все важные новости — в канале «Известия» в мессенджере МАХ

