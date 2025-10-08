Синоптики спрогнозировали температуру до +15 градусов в Москве 8 октября
Облачно, местами небольшой дождь — такая погода ожидает жителей столичного региона в среду, 8 октября. Соответствующий прогноз опубликован на сайте Гидрометцентра.
Температура воздуха в Москве днем будет колебаться от +13 до +15 градусов. Ночью столбики термометров опустятся до +7.
В Московской области днем будет от +10 до +15 градусов, ночью температура может упасть до +4 градусов.
Ожидается восточный ветер со скоростью 4–9 м/c.
Атмосферное давление будет составлять от 752 до 754 мм ртутного столба.
Синоптик, метеоролог, климатолог Александр Шувалов днем ранее в своей беседе с «Известиями» заявил, что на неделе с 6 октября по 12 октября в столице и ее регионе ожидается теплая погода. Также он предупредил о дождях, которые могут наблюдаться в четверг и пятницу, а также не исключил возникновение в ночное время тумана.
