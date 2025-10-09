Сенатор поддержал штрафы за недопуск провайдеров в многоквартирные дома
Случаи недопуска интернет-провайдеров в многоквартирные дома фиксируются регулярно. Особенно остро эта проблема проявляется в работе с крупными застройщиками, у которых есть собственные аффилированные операторы связи. Об этом в разговоре с «Известиями» заявил сенатор Олег Голов.
Голов уверен, что предложенные в Совфеде крупные штрафы за подобное нарушение не смогут полностью искоренить проблему, но они способны минимизировать искусственную монополизацию рынка.
«На данный момент других эффективных инструментов у нас нет. Мы надеемся, что значительные финансовые санкции заставят управляющие компании и застройщиков серьезно задуматься перед тем, как препятствовать доступу операторов», — отмечает собеседник «Известий».
При этом сама по себе ситуация с недопуском провайдеров в дома сегодня неоднородная. Небольшие застройщики, у которых нет собственных аффилированных операторов, идут на диалог: они заключают как эксклюзивные договоры, так и предоставляют общий доступ для нескольких провайдеров.
«Также существует практика свободного доступа, когда операторы заходят в дома еще на этапе отделки. В целом, при нормальном развитии событий рынок регулирует эти процессы самостоятельно», — резюмирует сенатор.
