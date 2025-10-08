Республиканцы заявили о слежке за своими сенаторами при Байдене. Что это означает

В США набирает обороты новый шпионский скандал из-за вскрывшегося факта слежки за девятью членами конгресса от Республиканской партии. Во время президентского срока Джо Байдена агенты ФБР запрашивали данные об их телефонных звонках, чтобы проверить на причастность к делу о захвате Капитолия. Как произошедшее может обернуть в свою пользу глава Белого дома Дональд Трамп — в материале «Известий».

Кого и зачем прослушивало ФБР

• Председатель судебного комитета сената США, республиканец Чак Грассли опубликовал рассекреченный документ Федерального бюро расследований (ФБР), касающийся дела о захвате Капитолия 6 января 2021 года. Из обнародованного файла следует, что ФБР в рамках расследования следило за телефонными разговорами восьми сенаторов и одного члена палаты представителей от Республиканской партии. Слежка велась за Линдси Грэмом (внесен в список террористов и экстремистов на территории РФ), Маршей Блэкберн, Роном Джонсоном, Джошем Хоули, Синтией Ламмис, Биллом Хэгерти, Дэном Салливаном, Томми Табервиллом и Майком Келли.

• По данным Джонсона, ФБР не получило содержания разговоров. Однако ведомству стало известно о том, кому, в какое время совершали телефонные звонки законодатели и сколько длились разговоры. В рамках расследования собирались данные по звонкам, совершенным в течение нескольких дней до захвата Капитолия. Информацию у телефонных операторов в 2023 году запросил спецпрокурор Джек Смит.

• Директор ФБР Кэш Патель подтвердил подлинность опубликованного документа. Он также заявил, что записи телефонных разговоров использовались в политических целях администрацией предыдущего президента Джо Байдена, который в 2020 году победил на выборах действующего главу государства Дональда Трампа. Грассли также заявил, что Байден использовал ФБР в качестве оружия и назвал произошедшее скандалом, который хуже «Уотергейта» — тогда в начале 1970-х стало известно о прослушке, совершенной в интересах президента Ричарда Никсона.

Насколько серьезны обвинения

• Произошедшее еще потребует тщательного анализа на предмет законности действий ФБР. Обычно проверка телефонных биллингов во время громких дел, к которым события 6 января безусловно относятся, являются обычной процедурой. Иронично, что в этот раз под проверку попали республиканцы, которые идеологически в целом одобряют расширение полномочий силовых органов, а Грэм и вовсе открыто конфликтовал с Эдвардом Сноуденом, оправдывая сформировавшуюся в США систему слежки за гражданами.

• Однако то, что слежка велась все-таки в отношении законодателей, и к тому же сторонников Трампа, делает случившийся инцидент политическим скандалом. Вопрос, была или не была процедура законной, отходит на второй план, так как под удар попадает не только весь Капитолийский холм, но и Белый дом.

• Сейчас, пока в США продолжается шатдаун (как на прекращение работы правительства отреагировала американская пресса, мы писали здесь), скандал может не получить немедленного развития. Однако в ближайшее время стоит ожидать проверок, выходили ли агенты ФБР за рамки своих полномочий. Хотя утверждается, что содержание разговоров раскрыто не было, у значительной части американского общества останутся сомнения в том, что сотрудники не «пересекли черту». Ведь для администрации Джо Байдена в то время было крайне важным довести расследование в отношении Трампа до конца и снять его с выборов 2024 года.

К каким последствиям приведет скандал

• Скандал со слежкой играет на руку Трампу. Во-первых, произошедшее дает ему возможность с новой силой приступить к чистке силовых ведомств, которую он проводит с начала своего второго срока. У него появился предлог вновь подозревать ФБР и другие структуры в существовании внутри них симпатизирующих Демократической партии отдельных агентов и целых группировок. Трамп воспользуется этим поводом, чтобы провести больше лояльных себе людей в силовые органы, укрепив таким образом свою власть.

• Во-вторых, скандал послужит для Трампа подтверждением тому, что его преследование из-за событий 6 января носило политический характер, а дела, возбужденные при Байдене, были сфабрикованными. Он сможет обратиться к лояльной себе аудитории, чтобы лишний раз убедить ее в своей правоте, а своим противникам дать повод сомневаться в благонамеренности предыдущей администрации. Трамп получил мощный инструмент возмездия за провалившуюся попытку лишить его политического будущего и свободы, которую предпринимали назначенцы Байдена в силовых структурах.

• Открытым остается вопрос, отплатит ли администрация Трампа демократам той же монетой. Президент получил моральное право воспользоваться методами слежки для расследования различных дел, инициированных Белым домом за последнее время против своих политических соперников. С более лояльным составом ФБР Трамп сможет быстрее, еще до конца своего срока исполнить свои мечты о мести. Правда, и риски он будет нести те же, что и демократы, если информация о неконвенциональных методах расследования всплывет наружу.

• При этом эксперты отмечают, что сколько бы ни было у Трампа возможностей развернуть репрессивный аппарат против своих оппонентов, пока что он ими не воспользовался. Даже недавнее предъявление обвинений экс-директору ФБР Джеймсу Коми быстро выпало из повестки дня, а сам он не заплатил залог, чтобы остаться на свободе. Трампу пока удается запугивать оппонентов, не прибегая к силовому ресурсу, так что не исключено, что и нынешний скандал не приведет к последствиям для политического климата США и ограничится перестановками в ФБР.

