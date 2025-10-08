В Госдуме оценили планы правительства по развитию конкуренции в России

Пятилетний план развития конкуренции направлен не на административное перераспределение ресурсов, а на формирование равных условий для бизнеса. Такое мнение в беседе с «Известиями» выразил член комитета Госдумы по малому и среднему предпринимательству Алексей Говырин.

«Снятие барьеров для предпринимателей, цифровизация процедур обжалования и развитие высокотехнологичных отраслей создают более открытую среду, где компании разных масштабов могут конкурировать за счет качества, инноваций и управленческих решений. Этот подход помогает сохранить здоровое рыночное соперничество и стимулирует рост производительности», — убежден парламентарий.

Он считает, что вмешательство государства в сферу конкуренции необходимо, ведь без контроля невозможно исключить монопольное давление, искусственное завышение цен и барьеры входа на рынок.

«Российское законодательство закрепляет это право: антимонопольные органы следят за тем, чтобы свобода предпринимательства сочеталась с ответственностью за недобросовестное поведение», — указывает депутат.

При этом в России улучшается ситуация с поддержанием конкуренции — ФАС последовательно выявляет сговоры, внедряет аналитические инструменты для контроля за госзакупками и ценами, а регионы разрабатывают собственные «дорожные карты» по развитию конкурентной среды. Всё чаще используется цифровой анализ данных, что ускоряет реакцию на нарушения.

В равных условиях: в России разработан новый пятилетний план развития конкуренции

