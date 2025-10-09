В Китае узнали о способности лука бороться с процессом старения клеток

Лук долгое время был лишь «второстепенным ингредиентом» на столе, который обычно добавляют для усиления аромата в жареных блюдах или в салаты. Однако исследование ученых Чжэцзянского университета показало, что этот овощ может сыграть важную роль в борьбе с возрастными изменениями. Об этом сообщает медиапортал Sohu.

Данный овощ богат натуральным флавоноидом (растительным пигментом) кверцетином, который способен очистить стареющие клетки, уменьшив их количество на 15% всего за 36 часов в лабораторных условиях. Этот компонент также присутствует в яблоках и зеленом чае, но именно в луке его концентрация особенно высока. Используя его в своих исследованиях, команда из Университета Чжэцзяна провела эксперименты с клетками, выращенными в лабораторных условиях.

После добавления кверцетина в систему культивирования клеток было замечено значительное уменьшение количества стареющих клеток на 9.8% в первые 36 часов, а при некоторых оптимизированных условиях показатель достиг 15%. Стоит отметить, что стареющие клетки не способны к делению, но продолжают выделять воспалительные вещества. Это нарушает нормальную жизнедеятельность окружающих клеток и ведет к повреждениям органов, что в результате может быть связано с возникновением таких хронических проблем, как гипертония и сердечно-сосудистые заболевания.

Также подчеркивается, что благодаря своим сильным антиоксидантным свойствам кверцетин может эффективно удалять свободные радикалы у мышей и замедлять старение клеток. Что еще важнее, он действует в качестве «точного очистителя», специально вычищая стареющие клетки без повреждений для остальных.

Тем не менее ученые предупреждают, что соответствующие результаты были получены только в лабораторных условиях и на основе этих данных нельзя утверждать, что употребление лука в пищу напрямую замедляет старение в организме человека. Дело в том, что для достижения экспериментальной дозы нужно потреблять большое количество лука — настолько много, что это выйдет за рамки нормальной диеты.

Кроме того, чрезмерное потребление лука может вызвать такие неприятные побочные эффекты, как неприятный запах изо рта, раздражение слизистой желудка или кишечника, а также повышенный риск образования камней в мочевыводящих путях. Важно помнить, что в поисках средств против старения не стоит полагаться на одну только «чудодейственную» еду.

Ранее, 31 июля, научный сотрудник Института изучения старения Российского геронтологического научно-клинического центра Пироговского университета Михаил Болков сообщил о способности грибов замедлять старение. По его словам, они богаты эрготионеином — аминокислотой, которая способствует замедлению данного процесса. Специалист также призвал не забывать, что грибы не усваиваются полностью и накапливают вредные вещества из промышленных зон.

