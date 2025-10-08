Реклама
Ученые рассказали об опасности сладких и диетических напитков для печени

Medical Xpress: даже одна банка газировки в день повышает риск болезни печени
Фото: Global Look Press/Thomas Knauer
Сладкие и низкокалорийные газированные напитки могут одинаково повышать риск развития метаболически-ассоциированной стеатотической болезни печени (MASLD), ранее известной как неалкогольная жировая болезнь печени (NAFLD). Об этом сообщили в журнале Medical Xpress.

Новое исследование показало, что регулярное употребление как сладких, так и искусственно подслащенных напитков связано с заметным ростом вероятности развития MASLD. По данным ученых, потребление более 250 г таких напитков в день повышало риск заболевания печени.

В течение 10 лет наблюдения болезнь развилась у 1,178 участников, а 108 человек умерли от связанных с ней осложнений. Особенно настораживает то, что именно диетические напитки показали связь не только с накоплением жира в печени, но и с повышенной смертностью от заболеваний этого органа.

Кроме того, избыток сахара в обычных напитках вызывает скачки уровня глюкозы и инсулина, способствует набору веса и повышению мочевой кислоты — всё это ускоряет накопление жира в печени. Искусственные подсластители же могут нарушать работу микрофлоры кишечника и усиливать тягу к сладкому.

Исследователи пришли к выводу, что замена газированных напитков водой снижает риск MASLD на 12,8–15,2%, тогда как переход со сладких на диетические напитки не дает положительного эффекта. Самое безопасное решение — ограничить оба типа напитков. Вода остается лучшим выбором: она снижает метаболическую нагрузку и препятствует накоплению жира в печени», отметил ведущий автор работы Ли Хэ Лю.

Эксперт ГУТА КЛИНИК, гастроэнтеролог Эльвира Комкова 5 октября перечислила первые признаки проблем с печенью. Болевые ощущения могут исходить только от капсулы органа — плотной окружающей оболочки, которая растягивается при воспалении, отеке или росте новообразований. Именно в это время и появляется ощущение тяжести, дискомфорта или тупой боли в правом подреберье.

Все важные новости — в канале «Известия» в мессенджере МАХ

