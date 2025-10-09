Реклама
Прямой эфир
Армия
Средства ПВО за ночь ликвидировали 42 беспилотника над регионами России
Мир
Ким Чен Ын выступил за укрепление связей с Россией
Происшествия
На Камчатке произошло землетрясение магнитудой 5,8
Армия
ВС РФ уничтожили пункт управления беспилотников ВСУ в Днепропетровской области
Общество
В деле о подготовке покушения на Симоньян появилась новая статья
Мир
Во Франции назвали назначение Лекорню премьером «лицемерным ходом» Макрона
Экономика
В России появились три отрасли со средней зарплатой выше 200 тыс. рублей
Армия
Бойцы Южной группировки войск ликвидировали минимум 125 боевиков ВСУ за сутки
Мир
СМИ сообщили об увольнении 4 тыс. госслужащих США на фоне шатдауна
Армия
ВС РФ на вертолете Ка-52М уничтожили опорный пункт ВСУ
Мир
Львова-Белова поблагодарила Меланью Трамп за заботу о затронутых конфликтом детях
Мир
Трамп сообщил об уверенности в полной поддержке Путиным сделки по Газе
Мир
Постпред КНР в ООН призвал Вашингтон прекратить удары по судам вблизи Венесуэлы
Общество
В ГД сообщили о перерасчете пенсии для пожилых и граждан ряда категорий
Мир
Слуцкий анонсировал запуск нового формата сотрудничества ГД и парламента КНДР
Мир
Нобелевский комитет проведет расследование по утечке данных об имени лауреата
Экономика
Крипторынок обвалился после слов Трампа о пошлинах против КНР

Ученые раскрыли влияние болезни Альцгеймера на настроение

Доктор философии Сонг: болезнь Альцгеймера может вызывать тревогу и депрессию
0
EN
Фото: Global Look Press
dzen dzen
Следите за нашими новостями в удобном формате
fos
Есть новость? Присылайте!
перейти на страницу
Озвучить текст
Выделить главное
Вкл
Выкл

Болезнь Альцгеймера не только отбирает у людей память, но также влияет на изменение настроения, часто вызывая тревогу и депрессию. Об этом сообщает журнал Medical Xpress.

Новое исследование под руководством доктора философии из Медицинской школы Университета Северной Каролины Хуан Сонг было сосредоточено на двух различных группах клеток мозга в области, называемой супрамаммиллярным ядром (SuM), расположенном в задней части гипоталамуса — маленькой области в глубине мозга. Одна группа клеток отвечает за регуляцию памяти, а другая — за эмоциональные реакции.

При исследовании моделей мышей с болезнью Альцгеймера ученые обнаружили, что эти два пути не функционируют должным образом. Однако, когда команда использовала световую стимуляцию для активации каждого пути, удалось восстановить память или эмоциональную функцию отдельно.

«Мы были удивлены тем, что, избирательно активируя каждый из этих путей, нам удалось восстановить либо память, либо настроение у мышей с моделью болезни Альцгеймера. Такой уровень точности в понимании того, как одна область мозга способствует возникновению двух совершенно разных симптомов — когнитивного снижения и тревожности или депрессии, — был неожиданным и открывает новые многообещающие возможности для таргетной терапии», — уточнила Сонг.

«Новые лекарства от болезни Альцгеймера устраняют причину патологии»
Ученый-психиатр Ольга Карпенко — о лечении деменции и влиянии современных технологий на психологию человека

Большинство методов лечения болезни Альцгеймера в основном сосредоточены на замедлении потери памяти, однако пациенты также сталкиваются с тревогой и депрессией, что сильно влияет на качество жизни. Ученые считают, что открытие специфических нейронных связей, по-отдельности контролирующих память и настроение, проливает свет на будущие методы лечения, направленные на оба симптома одновременно.

«Это может означать переход к более персонализированной терапии на основе контуров, которая не только сохраняет память, но и улучшает эмоциональное благополучие, помогая пациентам и их семьям справляться со всем спектром проблем, связанных с болезнью Альцгеймера», — добавила специалист.

Ранее, 2 октября, профессор Университета Пердью Гаурав Чопра сообщил о риске развития болезни Альцгеймера при накоплении жира в клетках мозга. По его словам, липидные отложения способствуют нарушению работы клеток — они перестают удалять бета-амилоид и теряют защитные функции. Специалист подчеркнул, что воздействие на фермент, синтезирующий жир, восстанавливает функцию борьбы с болезнями.

Все важные новости — в канале «Известия» в мессенджере МАХ

Читайте также
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии. Подробнее

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ №ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года , ЭЛ №ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2025