Ученые раскрыли влияние болезни Альцгеймера на настроение

Болезнь Альцгеймера не только отбирает у людей память, но также влияет на изменение настроения, часто вызывая тревогу и депрессию. Об этом сообщает журнал Medical Xpress.

Новое исследование под руководством доктора философии из Медицинской школы Университета Северной Каролины Хуан Сонг было сосредоточено на двух различных группах клеток мозга в области, называемой супрамаммиллярным ядром (SuM), расположенном в задней части гипоталамуса — маленькой области в глубине мозга. Одна группа клеток отвечает за регуляцию памяти, а другая — за эмоциональные реакции.

При исследовании моделей мышей с болезнью Альцгеймера ученые обнаружили, что эти два пути не функционируют должным образом. Однако, когда команда использовала световую стимуляцию для активации каждого пути, удалось восстановить память или эмоциональную функцию отдельно.

«Мы были удивлены тем, что, избирательно активируя каждый из этих путей, нам удалось восстановить либо память, либо настроение у мышей с моделью болезни Альцгеймера. Такой уровень точности в понимании того, как одна область мозга способствует возникновению двух совершенно разных симптомов — когнитивного снижения и тревожности или депрессии, — был неожиданным и открывает новые многообещающие возможности для таргетной терапии», — уточнила Сонг.

Большинство методов лечения болезни Альцгеймера в основном сосредоточены на замедлении потери памяти, однако пациенты также сталкиваются с тревогой и депрессией, что сильно влияет на качество жизни. Ученые считают, что открытие специфических нейронных связей, по-отдельности контролирующих память и настроение, проливает свет на будущие методы лечения, направленные на оба симптома одновременно.

«Это может означать переход к более персонализированной терапии на основе контуров, которая не только сохраняет память, но и улучшает эмоциональное благополучие, помогая пациентам и их семьям справляться со всем спектром проблем, связанных с болезнью Альцгеймера», — добавила специалист.

Ранее, 2 октября, профессор Университета Пердью Гаурав Чопра сообщил о риске развития болезни Альцгеймера при накоплении жира в клетках мозга. По его словам, липидные отложения способствуют нарушению работы клеток — они перестают удалять бета-амилоид и теряют защитные функции. Специалист подчеркнул, что воздействие на фермент, синтезирующий жир, восстанавливает функцию борьбы с болезнями.

