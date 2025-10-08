Стоматологи предупредили о риске для зубов при жевании льда

Регулярное жевание льда может привести к повреждению зубов и даже нарушению работы челюсти, предупреждают стоматологи. По словам специалистов из Школы стоматологической медицины Тафтского университета в Бостоне, за безобидной на первый взгляд привычкой может скрываться не только механическое воздействие, но и признаки дефицита железа или анемии. Об этом сообщили в журнале Medical Xpress.

Жевание кусочков льда для многих кажется безвредной привычкой — особенно в жаркую погоду. Однако стоматологи предупреждают: эта практика наносит серьезный вред зубам. При постоянном воздействии со льдом разрушается эмаль, что вызывает микротрещины, сколы и ослабляет пломбы. Специалисты отмечают, что ослабление эмали делает зубы более чувствительными к горячему и холодному, а микроповреждения часто развиваются незаметно. Со временем это приводит к острой чувствительности и требует дорогостоящего лечения.

Кроме того, постоянное пережевывание льда может вызывать перенапряжение жевательных мышц и суставов. Исследования показывают, что у людей с такой привычкой чаще наблюдается боль или повышенная чувствительность в височно-нижнечелюстном суставе — месте соединения челюсти с черепом.

Стоматологи подчеркивают, что привычка к жеванию льда может быть не просто вредной, но и симптоматической. У некоторых людей пагофагия (так называют навязчивое желание есть лед) связана с анемией или железодефицитом. Если тяга к льду становится ежедневной или отказаться от привычки не удается, эксперты советуют обратиться к врачу для проверки уровня железа и общего состояния здоровья.

В качестве безопасной альтернативы специалисты рекомендуют холодную воду или мягкие замороженные продукты, которые позволяют получить ощущение прохлады без риска для зубов.

