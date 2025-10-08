Ученые подтвердили связь между курением и гипертонией

Курение напрямую связано с повышенным риском гипертонии. Более того, анализ мочи на котинин — побочный продукт никотина — помогает объективно определить степень воздействия табака на организм. Об этом сообщили в журнале Medical Xpress.

Связь между курением и сердечно-сосудистыми заболеваниями давно известна, однако влияние табака именно на развитие гипертонии оставалось предметом научных споров. Канадские ученые под руководством профессора, кардиолога и эпидемиолога из медицинского колледжа Макса Реди Университета Манитобы Сетора Кунутсора поставили точку в этом вопросе.

Команда проанализировала данные более 3 тыс. взрослых участников долгосрочного голландского исследования, средний возраст которых составлял 49 лет. Никто из них на момент начала наблюдения не страдал повышенным давлением. Курение оценивалось двумя способами: по самоотчетам участников и по результатам анализа мочи на котинин — химический маркер, достоверно указывающий на воздействие табака.

За семь лет наблюдения более чем у 800 человек развилась гипертония. Ученые установили, что как редкое, так и интенсивное курение значительно повышает риск высокого давления — независимо от того, основывались ли данные на самоотчетах или лабораторных показателях. Кроме того, тестирование мочи позволило выявить пассивное курение, когда человек не курит сам, но вдыхает табачный дым. Это особенно важно при оценке сердечно-сосудистых рисков.

Впрочем, исследователи отмечают и ограничения метода. Более половины участников, классифицированных как «никогда не курившие» по данным анализа мочи, на деле оказались бывшими курильщиками. Даже после отказа от табака риск остается повышенным, поэтому важно учитывать всю историю пациента, подчеркнули авторы.

