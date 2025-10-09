Ученые выявили методы борьбы с СДВГ через внимание к сильным качествам личности

Новое исследование показывает, что у взрослых с синдромом дефицита внимание и гиперактивности (СДВГ), осознающих и регулярно использующих свои личные сильные стороны, наблюдается хорошее самочувствие, улучшение качества жизни и меньшее количество психических проблем. Об этом сообщает журнал Medical Xpress.

Исследование ученых из Университета Бата, Королевского колледжа Лондона и Медицинского центра Университета Радбауда стало первой масштабной аналитической работой, которая количественно оценивает психологические сильные стороны у людей с СДВГ. В ходе анализа сравнили 200 взрослых с синдромом и 200 — без него по тому, как сильно они идентифицируют себя с положительными качествами — креативностью, юмором, спонтанностью и гиперфокусом. Эти характеристики были определены как «то, что они делают хорошо или лучше всего».

«Эти захватывающие результаты дают нам представление о том, какие положительные качества могут быть связаны с СДВГ и, следовательно, могут считаться его сильными сторонами. Осознание того, что, хотя СДВГ и связан с различными трудностями, у него есть и ряд положительных аспектов, может быть очень воодушевляющим», — уточняет ведущий исследователь с кафедры психологии Университета Бата Луке Хартгайтай.

Согласно исследованию, участники с СДВГ более выраженно отметили 10 своих сильных сторон, в том числе гиперфокус, чувство юмора, креативность, спонтанность, интуитивность. Несмотря на часто встречающиеся проблемы с трудоустройством, отношениями и психическим здоровьем у взрослых с СДВГ, исследование показало, что они так же часто, как и их нейротипичные сверстники, признают и используют сильные стороны в повседневной жизни.

Что особенно важно — люди, которые больше знают о своих сильных сторонах и используют их чаще, сообщали о более высоком субъективном благополучии, лучшем качестве жизни в физической, психологической, социальной и экологической сферах, а также о меньших симптомах тревоги, депрессии и стресса.

«Наши результаты показывают, что знание о наличии у нас определенных навыков и положительных качеств, а также использование этих сильных сторон в соответствующих случаях может быть полезным для нашего благополучия. Это может показаться очевидным, но теперь, когда наше исследование подтверждает эту гипотезу, мы можем начать разрабатывать методы психологической поддержки, используя эти новые данные», — отметил старший автор и доцент кафедры психологии Университета Бата, доктор Пунит Шах.

Результаты исследования подтвердили эффективность вмешательств, основанных на сильных сторонах, в службах психического здоровья — подхода, который активно используется в сфере аутизма, но до сих пор мало исследован для СДВГ. К таким методам могут относиться психообразовательные стратегии, коучинг и индивидуально подобранные терапии, помогающие людям выявлять и использовать свои сильные стороны.

По словам Шаха, следующим шагом является изучение вопроса о способности соответствующих вмешательств улучшить психическое благополучие у взрослых с СДВГ. Он уточнил, что люди с данным синдромом и иными нейродивергентными расстройствами долго призывали к этому. Старший автор, доцент из Медицинского центра Университета Радбауд Мартина Хугман, в свою очередь, отметила, что исследования сильных сторон, связанных с синдромом, еще находятся на ранней стадии.

«В большинстве исследований о сильных сторонах спрашивают только людей с СДВГ, но мы также спрашивали нейротипичных людей. Мы обнаружили, что люди без СДВГ признают многие из тех же сильных сторон, хотя некоторые из них отмечают только люди с СДВГ. Это помогает нам лучше понять сильные стороны [синдрома]», — подчеркнула она.

Также специалист указала на важность информировать людей с синдромом дефицита внимания и гиперактивности не только о проблемах, но также и об их потенциальных сильных сторонах с целью улучшения качества жизни и снижения рисков в рабочей или учебной деятельности.

Ранее, 1 июня, генетик, профессор Сибирского федерального и Геттингенского университета Константин Крутовский сообщил, что у детей признаком развития СДВГ может стать ранняя ходьба. По его словам, ребенок, который совершает свой первый шаг в конце периода так называемой нормы (в возрасте от восьми до 18 месяцев), менее склонен к развитию синдрома дефицита внимания и гиперактивности. Специалист подчеркнул, что у детей, которые начинают ходить позже, лучше развиты зоны мозга, отвечающие за координацию и сенсомоторную обработку.

