В Китае рассказали о симптомах и способах предотвращения гипогликемии

Низкий уровень сахара в крови, или гипогликемия, является серьезной проблемой. В тяжелых случаях она может привести к судорогам, коме и иным состояниям, которые могут оказаться опасными для жизни. Об этом сообщает медиапортал Sohu.

Многие могут столкнуться с ощущением упадка сил и энергии. Например, во время работы человек может испытать потемнение в глазах и дрожь в руках, после физической нагрузки могут ощущаться учащенное сердцебиение и повышенная потливость. Некоторые могут думать, что это связано с усталостью или плохим сном, однако на самом деле таким образом тело подает сигнал о проблеме, причиной которой может быть гипогликемия.

Зачастую люди считают, что гипогликемия — это проблема только людей с диабетом, однако данное суждение ошибочно. С этим состоянием могут столкнуться также здоровые люди, беременные женщины, спортсмены и даже те, кто много времени проводит с гаджетами и не спит по ночам. Причиной этому является нефиксированный уровень сахара в крови. Он постоянно меняется в зависимости от пищи, стресса и физической активности, однако его норма — от 3,9 до 6,1 моль/л.

Снижению уровня сахара в крови могут поспособствовать пропуск завтрака, отсутствие питания после тренировок, а также употребление алкоголя и стресс.

Симптомы гипогликемии могут быть различными для разных людей. Однако зачастую заболевание проявляется в таких вегетативных симптомах, как сердцебиение, дрожь в руках, холодный пот, раздражительность, тревога, необъяснимое напряжение, явное чувство голода и онемение во рту. Также гипогликемия проявляется в виде симптомов неврологического дефицита глюкозы — головокружения, затуманенного зрения, неустойчивой походки, невнимательности, растерянности, усталости, слабости и сонливости. В тяжелых случаях в том числе могут возникнуть судороги и кома.

В материале подчеркивается, что не все люди испытывают явные симптомы гипогликемии. У некоторых, особенно у диабетиков, в течение длительного времени может развиться «нечувствительность к гипогликемии», при которой уровень сахара находится на низком уровне, а организм при этом не посылает предупреждающие сигналы. Такое состояние может быть еще опаснее.

При приступе гипогликемии рекомендуют запомнить и применять правило «15–15»: по возможности изменить уровень сахара в крови для определения степени гипогликемии, принять 15 г быстрых углеводов (половина стакана сока или сладкого напитка, 3–4 кусочка сахара или фруктовых конфет либо 1 ст. л. меда или кукурузного сиропа, но не шоколад или мороженое), подождать 15 минут и снова проверить уровень сахара.

В случае сохранения показателя сахара в крови на низком уровне необходимо повторить прием 15 г углеводов и подождать еще 15 минут. Как только уровень нормализуется и до следующего приема пищи остается более часа, следует употребить в пищу углеводы длительного действия — ломтик хлеба, небольшую миску риса или несколько крекеров. Это необходимо для поддержания стабильного уровня сахара.

Особое внимание следует уделить случаю, когда человек без сознания или не способен глотать. В таком случае нельзя кормить его принудительно, рекомендуется немедленно обратиться за медицинской помощью.

Наиболее расположенными к гипогликемии являются диабетики. Для них данное заболевание становится самой опасной ловушкой на пути к снижению уровня сахара в крови. Согласно статистике, до 30% диабетиков, которые используют инсулин, сталкиваются с тяжелой гипогликемией хотя бы раз в год.

Также к эпизодам гипогликемии могут привести такие экстремальные диеты, как отказ от еды после полудня или замена приемов пищи фруктами. Длительное сохранение режима голодания снижает базальный обмен веществ и может спровоцировать ответное переедание. Специалисты рекомендуют взрослым женщинам потреблять не менее 1,2 тыс. ккал в день, а мужчинам — не менее 1,5 тыс. ккал, при которых углеводы должны составлять 50–60%.

В том числе гипогликемия грозит тем, кто поздно ложится спать. В частности, это представители молодежи, которые обычно не спят поздней ночью и могут страдать от «ночной гипогликемии». Ночью печень непрерывно вырабатывает глюкозу для поддержания уровня сахара в крови во время сна, а позднее бодрствование нарушает работу данной системы. Кроме того, с гипогликемией могут столкнуться люди, склонные к употреблению алкоголя.

Чтобы предотвратить гипогликемию, следует уделять внимание соблюдению режима питания, правильно выбирать продукты, избегая потребления пищи с высоким содержанием сахара в чистом виде, избегать занятий спортом натощак, отрегулировать диету и прием лекарственных препаратов, а также соблюдать хорошие жизненные привычки.

Диабетикам рекомендуется принимать лекарства по назначению врача, научиться распознавать индивидуальные симптомы гипогликемии, носить с собой удостоверение личности диабетика и продукты, быстро повышающие уровень сахара в крови, а также уведомить семью, друзей и коллег о симптомах гипогликемии, помогающих распознать и помочь справиться с ней.

Гипогликемия — это не просто неприятный эпизод, а реальная угроза для здоровья. Следует быть внимательным к сигналам организма и следить за уровнем сахара в крови.

Ранее, 1 октября, Sohu рассказал о влиянии завтрака на уровень сахара в крови. Отмечалось, что утренний прием пищи имеет особое значение, поскольку прерывает ночной период голодания. Согласно публикации, по сравнению с высокоуглеводным завтраком у людей, потребляющих малоуглеводный, уровень сахара в крови более стабилен на протяжении всего дня.

Все важные новости — в канале «Известия» в мессенджере МАХ