Ветеринарный врач назвала шаги для быстрого поиска пропавшего питомца

Романовская: хозяину важно сначала проверить знакомые места прогулок с животным
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко
Когда питомец теряется, это может стать настоящим испытанием для хозяина. Паника и беспокойство охватывают человека, но важно помнить, что есть множество шагов, которые помогут вернуть пушистого друга домой. Об этом 10 октября заявила «Известиям» ветеринарный врач и эксперт бренда Triol Виктория Романовская.

«Чем оперативнее вы организуете поиск, тем выше вероятность благополучного исхода. Сначала проверьте знакомые места прогулок. Многие собаки возвращаются именно туда, где «потеряли» хозяина. Зовите любимца привычными словами, используйте игрушки-пищалки или лакомства, к которым он привык, — всё это действует лучше, чем поиски вслепую. Также советуем оставлять «дорожку запаха» — небольшие кусочки корма или лакомства от места пропажи к дому. Иногда животные инстинктивно идут по этому пути обратно», — сказала эксперт.

Кроме того, врач заявила, что важно не оставаться одному. Необходимо подключить к делу родных, друзей, соседей — распределите между ними районы, чтобы охватить больше территории. Внимательно осмотрите ближайшие окрестности — двор, подъезд, подвал, гаражи, соседние участки. Вероятность того, что животное прячется где-то неподалеку, велика, если его что-то спугнуло.

При этом рекомендуется вести поиски не только днем, но и вечером, когда тише и питомца легче услышать. Животные хорошо реагируют на знакомые звуки — шуршание пакетика с кормом, стук миски, открывание банки с консервами. Особенно это помогает с кошками. Попробуйте ночью пройтись по двору и повторить эти звуки — шанс, что любимец выйдет сам, очень высок.

Не давайте поводок: подросткам могут запретить выгуливать крупных собак
Ограничения также коснутся граждан в состоянии опьянения

«Не откладывайте создание подробного объявления — понадобятся несколько фотографий, кличка, порода, приметы, ваш телефон, район пропажи. Разместите его в местных группах и сообществах в соцсетях, особенно в тех, что специализируются на поиске животных. Просите друзей делиться постом», — добавила Романовская.

Помимо этого не забывайте и про офлайн — расклейте объявления в районе, опросите прохожих и соседей. Даже если кажется, что это бесполезно, важно максимально распространить информацию. Хорошо работает и сарафанное радио: поговорите с дворниками, охранниками, продавцами ближайших магазинов — они часто первыми замечают животных во дворе.

Эксперт также порекомендовала сообщить о пропаже в ближайшие ветеринарные клиники, приюты и кинологические службы: животное могли уже заметить или временно приютить. Если питомец носит адресник или чипирован, по номеру его могут быстро идентифицировать.

3 октября президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев объяснил, какой должна быть ортопедическая лежанка для собак. Хорошая модель с эффектом памяти стоит недешево, но прослужит долго. Размер лучше брать с запасом хотя бы на 15 см больше длины питомца. Обойтись можно и обычной подушкой или домиком, главное — обеспечить собаке комфортное и защищенное место.

