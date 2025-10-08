Вне зоны подкупа: снизился объем контрафактной продукции в ЕАЭС

 
$
 
$
Газета
Приложения
Главное

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии. Подробнее

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2026

Новости iz.ru

Газета «Известия»

Новости РЕН ТВ

Новости 5 канала

Новости 78

Новости Спорт-Экспресс

Документальное кино

Новости НМГ
Новости iz.ru
Газета «Известия»
НМГ
Новости РЕН ТВ
Новости 5 канала
Новости 78
Новости Спорт-Экспресс
Документальное Кино
Газета
Приложения
Подписка
Реклама
Прямой эфир
Мир
В Швейцарии при сходе лавины погиб олимпийский медалист по сноуборду
Мир
Президент США сообщил о получении нефти из Венесуэлы «на ежедневной основе»
Общество
СК РФ завершил следственные действия по делу экс-замминистра обороны Булгакова
Армия
Силы ПВО за три часа перехватили над территорией России девять украинских БПЛА
Мир
CBS заявил о гибели 12 тыс. человек при протестах в Иране
Мир
Трамп заявил о намерении США ударить по наркоторговцам в Латинской Америке
Мир
Четыре российские кошки стали лучшими в мире в категории «ветераны»
Мир
Всемирный банк спрогнозировал рост мирового ВВП на 2,6% в 2026 году
Мир
Reuters сообщило о вызове иранского посла дипведомством ЕС
Мир
Генпрокуратура ФРГ обвинила двоих украинцев в шпионаже
Мир
Трамп призвал союзников США покинуть Иран
Армия
Силы ПВО за два часа сбили 33 украинских беспилотника над регионами России
Общество
Городские власти Москвы заявили об улучшении качества воздуха после снегопада
Общество
Сотрудники новокузнецкого роддома выходили на работу больными
Мир
В Госдуме призвали к отставке нынешних политических лидеров ЕС
Мир
Политолог назвал последствия невыплаты Украиной кредитов МВФ
Общество
Сестра пациентки новокузнецкого роддома рассказала о халатности медиков

Вне зоны подкупа: снизился объем контрафактной продукции в ЕАЭС

Как объединение борется с нелегальной торговлей
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов
Главный слайд
Начало статьи
EN
Озвучить текст
Выделить главное
Вкл
Выкл

За пятилетний период на территории государств, входящих в Евразийский экономический союз, было обнаружено около 53 млн экземпляров поддельных товаров, сообщил член коллегии по экономике и финансовой политике Евразийской экономической комиссии Бахыт Султанов. Насколько эффективны действующие меры по борьбе с контрафактом и какие дополнительные инструменты могли бы усилить контроль, а также как контрафактная продукция влияет на бизнес, особенно на малые и средние предприятия, разбирались «Известия».

Влияние на рынок

Избыточное присутствие контрафактной продукции по-разному отражается на положении отечественного бизнеса, особенно малого и среднего, сообщил «Известиям» Олег Москвитин, заместитель директора Института исследований национального и сравнительного права НИУ ВШЭ. С одной стороны, производители и официальные продавцы оригинальных товаров несут финансовые потери, поскольку часть покупателей по неосведомленности приобретает подделки, полагая, что это подлинная продукция. С другой стороны, некоторые потребители осознанно выбирают контрафакт как более дешевый вариант. Дополнительную сложность для честных предпринимателей создает то, что недобросовестные продавцы нередко применяют схемы искусственного снижения налоговой нагрузки, включая случаи с продуктами питания — например, когда в составе масла животные жиры заменяются растительными.

Работа пункта выдачи
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

При этом поддельная продукция, по словам эксперта, чаще всего распространяется через рынки, ярмарки, небольшие магазины и маркетплейсы. Существует мнение, что порядка 40% контрафактных товаров реализуется именно в онлайн-среде. Как бы парадоксально это ни звучало, наличие контрафакта сегодня фактически обеспечивает занятость определенной части предпринимателей.

— По данным, которые ранее озвучивала ВШЭ, контрафакт может составлять до 40% оборота некоторых видов продукции в России, а в целом по стране контрафактным может быть каждый десятый товар определенных видов. Особенно от этого страдают такие товарные категории, как одежда, обувь, спорттовары, электроника, автозапчасти, алкоголь, продукты питания, детские игрушки, — отметил эксперт.

Дымовые замесы: силовики взялись за торговцев табаком для кальянов
Нарколог Руслан Исаев рассказал, чем кальян опаснее курения сигарет

Справедливая торговля

Государства, входящие в Евразийский экономический союз, предпринимают значительные шаги по борьбе с поддельной продукцией, что подтверждается обнаружением 53 млн единиц контрафакта за последние пять лет, считает Олег Москвитин. При этом фактические масштабы проблемы, безусловно, значительно превышают официально зафиксированные показатели.

Работа склада
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

— Есть несколько сфер, которые требуют дальнейшего развития в рамках Евразийского экономического союза при противодействии подделкам. В частности, речь идет о необходимости объединения и согласованности действий стран-участниц, а также о более активном внедрении цифровых инструментов и современных технологий для распознавания контрафактной продукции, —— подчеркнул эксперт.

На сегодняшний день увеличение объемов контрафактной продукции рассматривается как глобальная проблема, отметила в беседе с «Известиями» Анастасия Мельникова, старший преподаватель кафедры предпринимательства и логистики РЭУ им. Г.В. Плеханова. Чтобы обезопасить свои бренды от подделок, компании применяют разнообразные методы проверки подлинности товаров. В частности, в России функционирует национальная система маркировки «Честный знак». В соответствии с требованиями Федерального закона № 488-ФЗ обязательной маркировке подлежит ряд категорий продукции — от молочных изделий до косметики, парфюмерии и строительных материалов, — и перечень этих товаров постепенно расширяется.

— Эта мера позволяет потребителями удостовериться в подлинности продукции, а производителю —— защитить свою марку, — уверена она. — В результате решаются основные проблемы для компаний, чью продукцию подделывают: недополучение выручки в целом, репутационные издержки, снижение маржинальности из-за недобросовестной конкуренции, ведь подделки часто продают по заниженной цене.

Честный знак
Фото: РИА Новости/Алексей Филиппов

Открытые источники показывают положительную тенденцию, заявила «Известиям» руководитель направления «Народный фронт. Аналитика» Ольга Позднякова. Если в 2021 году сообщалось о пресечении оборота свыше 80 млн единиц поддельной продукции за пятилетний период, то за последние пять лет этот показатель снизился до 53 млн, что свидетельствует об улучшении ситуации в сфере борьбы с контрафактом.

Также данные, по ее словам, свидетельствуют о том, что предпринимаемые меры приносят ощутимые результаты. Это особенно заметно на фоне увеличения объемов взаимной торговли внутри Евразийского экономического союза: с 2015 по 2024 год товарооборот между странами-участницами вырос примерно в два раза в денежном выражении.

Зуб отдают: россияне используют опасный фальсификат для самопломбирования
У большинства подобных наборов нет документов, подтверждающих безвредность товара

— В 2015 году был принят договор о координации действий по защите прав на объекты интеллектуальной собственности государств — членов Евразийского экономического союза, — напомнила эксперт. — В рамках договора осуществляется координация действий по предупреждению, выявлению, пресечению и расследованию нарушений прав на объекты интеллектуальной собственности и гармонизируется соответствующее законодательство государств.

Девушка с ноутбуком
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

На данный момент ключевым направлением в решении проблемы считается полная цифровизация товарооборота, отметила Ольга Позднякова. Особое значение придается внедрению системы прослеживаемости отдельных категорий продукции. Изначально запуск пилотного проекта планировался на лето 2022 года, однако из-за сложностей с реализацией национальных систем отслеживания его старт был перенесен на текущий год. При этом для окончательного внедрения инициативы потребуется еще несколько месяцев, поскольку одной из стран ЕАЭС необходимо доработать и адаптировать собственную систему.

В российской внешней торговле заметно возросла доля стран, с которыми государства — участники Евразийского экономического союза заключили соглашения о свободной торговле. Если в 2015 году этот показатель составлял лишь 13,9%, то к 2023 году он увеличился до 36,3%. При этом за этот период товарооборот с Китаем вырос более чем в три с половиной раза, с Ираном — свыше чем втрое, с Вьетнамом — примерно на треть, а с Сербией — почти наполовину. Такая динамика связана с укреплением экономических связей в рамках ЕАЭС и активным развитием внешней кооперации. Кроме того, подобные результаты — свидетельство повышения устойчивости региональных экономик к внешним вызовам.

Читайте также
Подпишитесь и получайте новости первыми
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии. Подробнее

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ №ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года , ЭЛ №ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2026

Прямой эфир