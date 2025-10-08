Реклама
Исследование исключило влияние степени обработки продуктов на переедание

Science Daily: ультраобработанные продукты не являются виновниками переедания
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов
Ультраобработанные продукты (УОП) стали одним из самых обсуждаемых врагов здоровья в диетологии, которым приписывают широкий спектр современных заболеваний. Исследование ученых из Лидсского университета показало, что причиной переедания и проблем с аппетитом являются не только УОП, но и восприятие пищи, вкусовые предпочтения и эмоции. Об этом сообщает журнал Science Daily.

Ученые провели серию исследований среди более 3 тыс. человек в Великобритании, изучив их отношение к более чем 400 обычным продуктам. Результаты показали, что простое восприятие пищи как сладкой или жирной имеет гораздо большее значение для потребления и переедания, чем то, является ли продукт ультраобработанным. Специалисты сделали вывод: то, как человек думает о еде, влияет на то, как он ее ест, так же как и то, что в ней на самом деле содержится.

Классификация продукта как ультраобработанного мало что добавила к прогностическим моделям. После учета учеными содержания питательных веществ и восприятия пищи классификация объяснила менее 2% различий в предпочтениях и всего 4% в переедании. Это не означает, что все ультраобработанные продукты безвредны. Многие из них калорийны, содержат мало клетчатки и легко потребляются в больших количествах.

При этом маркировка ультраобработанных продуктов является грубым инструментом, поскольку путает сладкие газированные напитки с обогащенными хлопьями, протеиновые батончики с веганскими заменителями мяса. Согласно публикации, некоторые продукты могут быть вредными, но другие могут оказаться полезны для пожилых людей, а также для тех, кто соблюдает строгие диеты или ищет удобное питание.

Отчет калорий: в интернете появились новые подделки лекарств от ожирения
Помимо «Оземпика», нелегальные производители начали фальсифицировать препарат «Орлистат»

Использование соответствующей маркировки для формирования политики может иметь отталкивающий эффект, причем это может коснуться и полезных продуктов, либо создать путаницу относительно того, что на самом деле является вредным. Вместо этого рекомендуется повышать свою пищевую грамотность, устранить мотивацию к еде, а также создать продукты питания, которые приятны на вкус и сытны, а не полагаться на безвкусные «диетические» варианты.

Попытка отнести целые категории продуктов питания к категории вредных исключительно на основании их обработки способствует возможности упустить из виду сложность пищевого поведения. При этом причины, побуждающие человека потреблять и переедать, сложны, но понятны.

В результате питательные и сенсорные характеристики еды, а также человеческое восприятие имеют большее значение, чем то, из какой упаковки они были получены. Если человек настроен развивать правильные пищевые привычки, ему следует перестать демонизировать конкретные группы продуктов и начать обращать внимание на психологию, лежащую в основе нашего выбора.

Ранее, 23 сентября, журнал Science Focus указал на влияние избыточного потребления белка на уровень жира в организме. Отмечалось, что многие стремятся увеличить ежедневное потребление белка. При этом избыточное потребление белка может оказаться не таким вредным по сравнению с перееданием углеводов.

