Полицейские задержали подозреваемых в осквернении мемориала на Марсовом поле

Полицейские Санкт-Петербурга задержали двоих мужчин по подозрению в осквернении мемориала на Марсовом поле. Об этом 2 октября сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк в своем Telegram-канале.

Как отметили в Telegram-канале Главного следственного управления Следственного комитета (ГСУ СК) России по Санкт-Петербургу, в Сети появилась видеозапись, на которой двое молодых людей заливают неизвестной жидкостью Вечный огонь.

В результате по факту произошедшего в соответствии с п. «а» ч. 2 ст. 243.4 УК РФ («Уничтожение, повреждение либо осквернение воинских захоронений, а также памятников, стел, обелисков, других мемориальных сооружений или объектов, увековечивающих память погибших при защите Отечества или его интересов, либо посвященных дням воинской славы России») было возбуждено уголовное дело.

22 июля сообщалось, что троих молодых туристов задержали за осквернение обелиска Славы в поселке Орджоникидзе в Крыму. Ими оказались 18- и 19-летние жители Москвы, а также 17-летний юноша из Подольска, которые приехали на отдых. В пресс-службе регионального МВД сообщили, что нарушители дали признательные показания.

