С 2026 года дети до 14 лет для поездок в ряд стран должны будут иметь загранпаспорт

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Анна Селина
С 20 января 2026 года вступают в силу изменения в правила пересечения границы России для детей до 14 лет: для поездок в Абхазию, Белоруссию, Южную Осетию, Казахстан и Киргизию детям будет необходим загранпаспорт. Об этом 2 октября сообщила пресс-служба уполномоченного при президенте РФ по правам ребенка Марии Львовой-Беловой.

«Для поездок в республики Абхазия, Беларусь, Южная Осетия, Казахстан, а также в Киргизскую Республику ребенку понадобится загранпаспорт», — сообщается на сайте омбудсмена.

Отмечается, что дети, которые выехали по свидетельству о рождении до указанной даты, смогут вернуться в Россию по этому документу. Однако в случае потери или повреждения свидетельства, а также если ребенку исполнилось 14 лет, российские консульства в этих странах не смогут выдать новый документ для возвращения.

Родителям рекомендуется заранее оформить загранпаспорт для ребенка — как минимум за месяц до планируемой поездки. Подать заявление можно через портал «Госуслуги», в МФЦ, территориальных подразделениях МВД по вопросам миграции в России или в консульствах за рубежом. Заявление подается только законным представителем ребенка. Им может быть один из родителей, усыновители, опекуны или попечители.

Кроме того, внутренний паспорт гражданина РФ, получаемый детьми по достижении 14 лет, остается действительным для въезда в эти страны.

В миграционной службе МВД РФ добавили, что данное правило будет действовать независимо от того, с родителями выезжает ребенок в эти страны или с сопровождающими.

Как получить загранпаспорт в России в 2025 году: пошаговая инструкция и советы
Всё о видах загранпаспортов, подаче документов и оплате госпошлины

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова 18 сентября посоветовала родителям оформлять загранпаспорта при планировании поездки за границу в связи с предстоящими изменениями в законе о порядке выезда из РФ и въезда. Она также рассказала о случае, когда, не ознакомившись с тонкостями законодательства, запланировала поездку со своим ребенком, которому было меньше 14 лет, по свидетельству о рождении. Однако при пересечении границы ее попросили предъявить паспорт ребенка.

