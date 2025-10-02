Автоэксперт оценил сроки начала коррозии китайских машин в России

Если китайский автомобиль в России эксплуатируется в сухом и жарком климате, а также ездит по чистым дорогам, то первые признаки коррозии могут проявиться только через 7–8 лет. Однако в условиях суровой российской зимы владелец машины марок из КНР может столкнуться с проблемами уже через 3–4 года. Об этом заявил руководитель двух станций кузовного ремонта в сети автосервисов Fit Service Ярослав Кукарин.

По словам специалиста, китайские производители сделали большой шаг вперед в плане коррозионной стойкости по сравнению с машинами 15–20-летней давности. Современные машины из Китая «живут» дольше, однако по-прежнему защита от ржавчины не дотягивает до уровня многих японских или немецких брендов.

«Проблема в стремлении производителей экономить на антикоррозийной обработке. На заводах кузов обрабатывают точечно: стыки металла, места крепления подрамника и сварные соединения. Всё остальное — сам «скелет» авто — остается без должной защиты. Лонжероны, стойки, пороги и двери часто выходят с завода без внутренней обработки, и именно там возникают первые очаги коррозии», — приводит слова Кукарина «Российская газета» 2 октября.

Эксперт отметил, что весной причиной появления ржавчины является российский климат (перепады температуры, влага и сырость, реагенты и соль на дорогах). Он посоветовал после покупки нового автомобиля сделать полную антикоррозийную обработку, включая скрытые полости.

Ранее, 30 сентября, сообщалось, что с января по август 2025 года в России на учет встало 424,7 тыс. новых легковых автомобилей 64 китайских брендов. 34 бренда поставляют свою продукцию официально, имеют в России дилерское сети и дают гарантию на автомобили. Машины оставшихся 30 марок были ввезены в страну по схеме альтернативного импорта.

До этого, 11 сентября, автоэксперт Роман Сокуев рассказал, что вопреки мифам «секретных» масел для китайских электрифицированных автомобилей не существует, поскольку требования к ним основаны на общепризнанных международных стандартах.

Все важные новости — в канале «Известия» в мессенджере МАХ