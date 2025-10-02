В «Бескудниково» построят школы и детские сады

Власти Москвы приняли решение о реорганизации по программе комплексного развития территорий части промзоны «Бескудниково». Об этом сообщил в мессенджере МАХ мэр столицы Сергей Собянин.

В «Бескудниково» по проекту КРТ планируют построить более 1,2 млн кв. м недвижимости, сообщается на mos.ru. Там построят современный городской квартал с жилыми, общественно-деловыми и социальными объектами. Среди них — школы на 2 тыс. учеников и детские сады для 950 воспитанников, спорткомплекс с катком, многоуровневые паркинги и здания отделов полиции по районам Алтуфьевский и Лианозово. Общая площадь реорганизуемых участков составит 76,92 га.

Кроме того, на заседании президиума правительства Москвы был утвержден проект возведения жилья по программе реновации в районе Нагатино-Садовники. Площадь квартир составит 35,09 тыс. кв. м. Здесь предусмотрено строительство административно-делового комплекса, благоустройство и обновление дорог.

Также власти одобрили строительство подъездной дороги к инновационной школе в Елоховском проезде Басманного района. Школу построят по уникальному проекту, продуманная логистика и передовые технологии позволят создать образовательные пространства нового поколения, отмечается на mos.ru. «Здание будет возведено по уникальной концепции и станет настоящим украшением Басманного района», — подчеркнул Собянин.



