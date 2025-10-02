Девушка пострадала в Курской области из-за атаки ВСУ
Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали гражданский автомобиль FPV-дроном в Беловском районе Курской области, в результате чего пострадала 28-летняя девушка. Об этом 2 октября сообщил губернатор области Александр Хинштейн.
«С осколочными ранениями правой руки она обратилась в больницу. Медики оказали всю необходимую помощь, пострадавшая отпущена домой на амбулаторное лечение», — говорится в его Telegram-канале.
Хинштейн также призвал жителей к бдительности.
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков 29 сентября сообщил, что в Шебекинском округе области в результате удара беспилотника ВСУ пострадал мирный житель. Он добавил, что мужчине оказана необходимая медицинская помощь. Кроме того, повреждения получил кузов автомобиля. Также ВСУ атаковали еще ряд населенных пунктов в области. Информация о последствиях уточняется.
Все важные новости — в канале «Известия» в мессенджере МАХ