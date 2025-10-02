Реклама
СМИ указали на давление ЕС на Японию и США с целью получить доступ к активам РФ

Politico: Европа давит на Японию и США, чтобы получить доступ к активам РФ
Фото: Global Look Press/Philipp von Ditfurth
Германия, Франция и Италия оказывают давление на США и Японию, чтобы они дали свое согласие в рамках «большой семерки» (G7) на конфискацию замороженных российских активов для поддержки Украины. Об этом 2 октября сообщает газета Politico со ссылкой на источники.

Европейский центральный банк (ЕЦБ) выразил опасения, что конфискация российских активов может подорвать доверие к евро на международной арене. Однако эти опасения могут быть устранены, если Вашингтон и Токио примут аналогичные меры, отмечает издание.

Призывы Германии, Франции и Италии к США и Японии прозвучали на видеоконференции министров финансов G7, где европейские страны настаивали на «согласованных действиях» по российским замороженным активам.

Несмотря на оказанное давление, США и Япония проявили осторожность в данном вопросе. В итоговом коммюнике не прозвучали обещания о совместных действиях. Вместо этого было отмечено, что использование российских активов остается одним из рассматриваемых вариантов.

Собрались на дело: на Западе не могут прийти к согласию по активам РФ
ЕЦБ и ряд стран скептически относятся к «репарационному кредиту»

1 октября сообщалось, что лидеры Евросоюза (ЕС) единогласно поддержали использование замороженных российских активов для предоставления Украине кредита на €140 млрд, однако предупредили о необходимости урегулировать юридические вопросы. Отмечается, что для реализации этого плана «необходимо прояснить некоторые юридические аспекты». При этом глава дипломатии ЕС Кая Каллас перед неформальным саммитом глав стран ЕС в Копенгагене заявила, что не все европейские государства поддерживают идею о выделении кредита.

