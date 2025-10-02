В Челябинске загорелся производственный цех и металлический ангар
В Челябинске произошел пожар в двухэтажном производственном цехе и металлическом ангаре. Об этом 2 октября сообщила пресс-служба МЧС России.
«Загорание в цехе по производству мебели произошло в городе Челябинске на улице 4-й Линейный переулок, 5-Б», — следует из материала ведомства.
Уточняется, что общая площадь пожара составляет 1 тыс. кв. м. По предварительным данным, пострадавших в инциденте нет. К тушению привлекли более 70 человек и 19 единиц техники.
1 октября произошло возгорание на нефтеперерабатывающем заводе в Ярославле. Губернатор Ярославской области Михаил Евраев отмечал, что пожар носил техногенный характер. Позднее пожар был ликвидирован.
