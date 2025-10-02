Константинов рассказал о переезде переселенцев с Украины в Крым
Глава крымского парламента Владимир Константинов 2 октября сообщил, что переселенцы с территории Украины и из новых регионов России активно переезжают в Крым целыми семьями, находят работу и возможности для обустройства, а также устраивают детей в детсады и школы.
«Переселенцы с территории Украины и из новых исторических регионов России переезжают в Крым целыми семьями, находят здесь работу, возможности для развития и обустройства, устраивают в детсады и школы своих детей», — отметил Константинов в беседе с «РИА Новости».
Он добавил, что из семей, прибывших из новых субъектов России, в образовательные учреждения Крыма зачислены почти 5 тыс. детей и подростков: 561 — в детские сады, 2717 — в школы, 980 — в вузы, 715 — в учреждения среднего профессионального образования (СПО).
«При этом из семей, прибывших в Крым с территории Украины, в наши детские сады зачислены 102 человека, в школы — 378, в учреждения СПО — 18, в вузы — 77», — подчеркнул глава крымского парламента.
19 сентября портал «Украинские национальные новости» (УНН) сообщил, что население Украины в настоящее время сократилось до 28,7 млн человек. Также, по официальным данным, в стране зарегистрированы 3,7 млн внутренних переселенцев.
