СК возбудил уголовное дело после гибели на охоте главы района Новосибирска

Следователи возбудили уголовное дело об убийстве по неосторожности в отношении мужчины, выстрел которого стал причиной гибели главы Ленинского района Александра Гриба во время охоты. Об этом 2 октября сообщили в Telegram-канале следственного управления Следственного комитета (СУ СК) по Новосибирской области.

«Ордынским межрайонным следственным отделом следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Новосибирской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 109 УК РФ («Причинение смерти по неосторожности»)», — говорится в сообщении.

Чиновник скончался в лесном массиве Доволенского района Новосибирской области, когда группа мужчин, ведущих охоту на диких животных по лицензии, случайно допустила трагический инцидент. Вечером 1 октября при преследовании косуль один из охотников выстрелил, не убедившись, что на линии огня нет других людей. В результате выстрела Гриб получил травмы, несовместимые с жизнью, и скончался на месте происшествия.

28 июня сообщалось, что сотрудники Следственного комитета РФ закончили расследование уголовного дела, по которому жителя Камчатского края обвиняли в незаконной охоте и убийстве по неосторожности. В какой-то момент обвиняемый, целясь в утку, случайно выстрелил в своего зятя. Раненый мужчина скончался на месте от огнестрельного ранения груди.

