В МВД сообщили о мошенничестве в мессенджерах с обменом валют
Мошенники с помощью ботов в Telegram предлагают обмен валют по лучшему курсу для кражи денег. Об этом сообщили 2 октября в управлении по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий (УБК) МВД России в Telegram-канале.
«Мошеннических предложений распространяется множество, и все они предлагают курс лучше официального. Вот только банки и официальные обменные пункты лицензируются и несут ответственность. Telegram-чат или «связь через знакомого» — никогда», — говорится в сообщении.
Так, 21-летняя девушка обменяла рубли на юани через бот «с выгодным курсом». Она перевела около 40 тыс. рублей на неизвестные счета, которые больше ей не возвращались.
Эксперт по кибербезопасности Банка России Павел Мизинов 29 сентября рассказал о защите от новой схемы мошенников. По его словам, если в разговоре просят подтвердить что-то через СМС, это почти наверняка злоумышленник — лучше сразу прервать звонок. Он подчеркнул: настоящий курьер или сотрудник сервиса может уточнить детали доставки, но никогда не запросит код из сообщения.
