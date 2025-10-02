Стало известно о попытках СБУ завербовать жительницу Шебекино пытками ее отца
Жительница Шебекино Анастасия Быкова 2 октября рассказала, что ее пытались завербовать сотрудники Службы безопасности Украины (СБУ), угрожая расправой над ее отцом.
«Двадцать седьмого июля этого года со мной связались с телефона отца украинские спецслужбы», — рассказала она в интервью «РИА Новости».
По ее словам, около полутора часов они показывали по видеозвонку избиение отца и требовали отдать свой аккаунт в мессенджере Telegram, который имел доступ к администрированию харьковского чата, а также собирать информацию о передвижении российской военной техники. В дальнейшем угрозы продолжились в письменной форме.
Помимо этого, СБУ угрожали атакой на дом Быковой. Ее отец скончался 8 сентября, а кремация была ей запрещена. Причиной смерти было названо алкогольное отравление, но подтверждающих документов представлено не было.
Родители Анастасии разошлись в начале 2000-х, после чего ее отец Андрей Лаптев переехал в Харьков. Украинского гражданства он не имел.
Ранее, 25 августа, Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ России рассказал о задержании в Саратове 35-летнего жителя Волгограда, который готовил атаку на военный аэродром в Энгельсе. Согласно сведениям следствия, в период с 2019 по 2022 год мужчина временно проживал на территории Львовской области, а затем был завербован Службой безопасности Украины (СБУ) с целью въезда на территорию РФ для совершения диверсионно-террористического акта (ДТА) взамен на получение украинского гражданства.
Все важные новости — в канале «Известия» в мессенджере МАХ