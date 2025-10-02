В аэропорту Саратова сняли ограничения на полеты

В аэропорту Саратова были сняты ограничения на прием и выпуск гражданских самолетов. Об этом 2 октября сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко.

«Аэропорт Саратов (Гагарин). Сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов», — написал он в своем Telegram-канале.

По словам Кореняко, такие меры были введены для обеспечения безопасности полетов воздушных судов.

Ранее в этот же день Кореняко сообщил о введении ограничений на полеты в аэропортах Саратова и Астрахани. По его словам, это было необходимо для обеспечения безопасности.

Все важные новости — в канале «Известия» в мессенджере МАХ