В аэропорту Саратова сняли ограничения на полеты
В аэропорту Саратова были сняты ограничения на прием и выпуск гражданских самолетов. Об этом 2 октября сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко.
«Аэропорт Саратов (Гагарин). Сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов», — написал он в своем Telegram-канале.
По словам Кореняко, такие меры были введены для обеспечения безопасности полетов воздушных судов.
Ранее в этот же день Кореняко сообщил о введении ограничений на полеты в аэропортах Саратова и Астрахани. По его словам, это было необходимо для обеспечения безопасности.
