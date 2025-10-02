Пожар рядом с роддомом № 8 в Москве локализован
Пожар на юго-востоке Москвы, рядом с роддомом № 8, локализован. Об этом 2 октября «Известиям» сообщили в пресс-службе МЧС.
Уточняется, что пожар локализовали в 2:02. По данным ведомства, горели четыре гаража и две машины. На данный момент специалисты выясняют обстоятельства произошедшего.
Инцидент произошел ранее в этот же день. До прибытия служб в тушении возгорания пытались помочь очевидцы.
