Суперраздел «Москва — детям» на портале mos.ru дополнили новыми рубриками
На официальном портале Москвы mos.ru 2 октября обновили суперраздел «Москва — детям». В него добавили пять новых подразделов: «Здоровье», «Образование», «Социальная поддержка», «Будущим родителям» и «Досуг и развитие».
«Появившийся в сентябре этого года суперраздел «Москва — детям» стал удобнее — теперь найти нужную услугу, сервис или инструкцию родители могут в соответствующих тематических разделах. Навигация в них интуитивно понятна — например, в разделе «Здоровье» можно узнать, как оформить московский полис ОМС, получить доступ к электронной медкарте, прикрепиться к поликлинике», — рассказал заместитель руководителя столичного департамента информационных технологий Борис Фролов.
Обновленный суперраздел позволит родителям высвободить силы и время, поскольку сокращает путь до получения нужной услуги или информации. На портале он появился еще месяц назад, в нем собраны все необходимые инструкции и прочая информация. Также есть возможность быстрого перехода к той или иной услуге.
Также в рамках суперраздела дети могут самостоятельно спланировать свой досуг, например узнать больше о кружках и секциях или мероприятиях.
30 сентября проекту онлайн-трансляций из Московского зоопарка исполнился один год, видео из зоопарка посмотрели более 9 млн раз. Проект онлайн-трансляций постоянно развивается. За год можно наблюдать онлайн за 20 видами животных, нередко пересматривая эфиры и наблюдая за особенными моментами в мире животных. Благодаря таким новшествам за ними стало удобнее наблюдать людям из разных регионов России.
Все важные новости — в канале «Известия» в мессенджере МАХ