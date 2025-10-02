Один человек пострадал в результате столкновения двух самолетов в Нью-Йорке
В результате столкновения двух самолетов в аэропорту Нью-Йорка пострадал один человек. Об этом 1 октября сообщает ABC News со ссылкой на данные диспетчеров.
«По данным аудиозаписи диспетчерской службы, пилоты сообщили о повреждении лобового стекла и о том, что по меньшей мере один человек получил ранения», — говорится в публикации.
Уточняется, что в результате руления на низкой скорости правое крыло одного самолета столкнулось с носом другого.
О столкновении двух пассажирских самолетов в аэропорту Нью-Йорка сообщалось ранее в этот день. Авария произошла на взлетной полосе аэропорта Ла-Гвардия. В результате у одного из самолетов оторвалось крыло.
Все важные новости — в канале «Известия» в мессенджере МАХ