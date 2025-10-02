Украинские военные с помощью дрона передали РФ координаты заградотряда ВСУ
В Купянске украинские военнослужащие с помощью беспилотника передали российским военнослужащим координаты 15-й бригады оперативного назначения «Кара-Даг» Вооруженных сил Украины (ВСУ), которая выполняла в том числе функцию заградотряда. Об этом 2 октября заявили в российских правоохранительных органах.
«В Купянске солдаты 114-й бригады ВСУ при помощи дрона передали нашим военнослужащим координаты точек, где расположен личный состав 15-й бригады оперативного назначения ВСУ. По имеющейся информации, одна из задач этого подразделения была заградительная для тех, кто пытался отступить», — приводит фрагмент заявления ТАСС.
После получения и обработки сведений российские бойцы выяснили, что в том же районе располагаются недавно переброшенные силы 19-го центра спецназначения ВСУ. Затем по указанным координатам были «отправлены» несколько фугасных авиационных бомб (ФАБ).
Также сообщается, что ситуация с передачей украинскими военнослужащими координат заградотрядов становится всё более распространенной.
Ранее, 9 февраля, стало известно, что около 10 украинских пограничников попытались сбежать из района Свердликово в Курской области, но попали под обстрел заградительных отрядов.
В октябре 2024 года украинский пленный рассказал о заградотрядах ВСУ в Курской области. Он отметил, что в украинской армии есть люди, которые специально занимаются тем, что ловят «сэзэчшников», самовольно оставивших часть. Особенно много желающих покинуть расположение части среди контрактников.
