Реклама
Прямой эфир
Мир
Трамп анонсировал борьбу США с наркокартелями на суше в Латинской Америке
Армия
Средства ПВО уничтожили пять украинских БПЛА над регионами РФ за ночь
Общество
Адвокат Долиной сообщил о планах певицы передать Лурье ключи от квартиры 9 января
Общество
В 2026 году российские морские порты нарастят мощности на 56 млн т
Мир
Трамп не исключил нанесение повторных ударов по Нигерии
Спорт
ХК «Питтсбург» одержал победу над «Нью-Джерси» в матче НХЛ со счетом 4:1
Мир
Дефицит оборонного бюджета Великобритании оценили в $37,6 млрд
Армия
Минобороны РФ сообщило об ударе по объектам на Украине с применением «Орешника»
Мир
Трамп рассказал о возможном значении операции США в Венесуэле для Рубио
Общество
Синоптик заявил о выпадении на юго-востоке Подмосковья до 65% месячной нормы осадков
Мир
СМИ узнали о закрытии китайского ресторана в Мадриде из-за подмены уток голубями
Общество
В Госдуме анонсировали включение в стаж родителей ухода за ребенком до 1,5 года
Армия
Расчет ударных FPV-дронов применил боевую силу против ВСУ в Харькове
Мир
В России сообщили об увеличении закупок США российских сладостей
Спорт
ХК «Монреаль» обыграл «Флориду» на чемпионате НХЛ со счетом 6:2
Экономика
В Госдуме предложили перейти к макропланированию на рынке недвижимости
Общество
Специалист дала советы по построению карьерного плана на 2026 год
Сюжет:

Украинские военные с помощью дрона передали РФ координаты заградотряда ВСУ

0
EN
Фото: REUTERS/UKRAINIAN ARMED FORCES
dzen dzen
Следите за нашими новостями в удобном формате
fos
Есть новость? Присылайте!
перейти на страницу
Озвучить текст
Выделить главное
Вкл
Выкл

В Купянске украинские военнослужащие с помощью беспилотника передали российским военнослужащим координаты 15-й бригады оперативного назначения «Кара-Даг» Вооруженных сил Украины (ВСУ), которая выполняла в том числе функцию заградотряда. Об этом 2 октября заявили в российских правоохранительных органах.

«В Купянске солдаты 114-й бригады ВСУ при помощи дрона передали нашим военнослужащим координаты точек, где расположен личный состав 15-й бригады оперативного назначения ВСУ. По имеющейся информации, одна из задач этого подразделения была заградительная для тех, кто пытался отступить», — приводит фрагмент заявления ТАСС.

После получения и обработки сведений российские бойцы выяснили, что в том же районе располагаются недавно переброшенные силы 19-го центра спецназначения ВСУ. Затем по указанным координатам были «отправлены» несколько фугасных авиационных бомб (ФАБ).

Также сообщается, что ситуация с передачей украинскими военнослужащими координат заградотрядов становится всё более распространенной.

С большим пробегом: почему в украинской армии растет число дезертиров
Власти ужесточают наказание за оставление воинской части

Ранее, 9 февраля, стало известно, что около 10 украинских пограничников попытались сбежать из района Свердликово в Курской области, но попали под обстрел заградительных отрядов.

В октябре 2024 года украинский пленный рассказал о заградотрядах ВСУ в Курской области. Он отметил, что в украинской армии есть люди, которые специально занимаются тем, что ловят «сэзэчшников», самовольно оставивших часть. Особенно много желающих покинуть расположение части среди контрактников.

Все важные новости — в канале «Известия» в мессенджере МАХ

Читайте также
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии. Подробнее

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ №ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года , ЭЛ №ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2026