Президент Румынии Дан растерялся перед караулом
Президент Румынии Никушор Дан на официальной церемонии растерялся перед караулом. Об этом стало известно 1 октября.
На кадрах можно заметить, как румынский лидер, растерявшись, забыл протокол и начал топтаться, не зная, в какую сторону ему идти.
Ранее, 28 января 2024 года, в завершение визита в Южную Каролину с предвыборной кампанией экс-президент США Джо Байден растерялся в зале, полном сторонников. Он спустился с кафедры афроамериканской баптистской церкви Святого Иоанна в городе Колумбия и не смог сориентироваться, куда идти.
