Politico: саммит глав Евросоюза зашел в тупик

Politico: саммит глав Евросоюза зашел в тупик
Фото: REUTERS/Ida Marie Odgaard
Саммит глав стран — участниц Европейского союза (ЕС), который прошел 1 октября в Копенгагене в неформальной обстановке, зашел в тупик. Об этом 2 октября сообщила газета Politico.

«Давняя европейская проблема, заключающаяся в разговорах о кризисе вместо его решения, снова вернулась в среду. Даже на фоне того, что Европу атакуют дроны, самолеты и с учетом гибридных атак, саммит зашел в знакомый тупик», — говорится в публикации.

Отмечается, что в ходе саммита состоялись продолжительные обсуждения — в частности, вопрос обороны ЕС обсуждался четыре часа, что вдвое превысило плановое время. Однако по существу практически никакого прогресса достигнуто не было, а ключевые вопросы остались без ответов.

Ранее, 1 октября, сообщалось, что коротковолновая радиостанция «УВБ-76», известная как «радиостанция Судного дня», во время проведения неформального саммита ЕС вышла в эфир со специальным сигналом. «УВБ-76» известна своими редкими и загадочными сообщениями, которые традиционно вызывают интерес у радиолюбителей по всему миру.

