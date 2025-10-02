Мир
Правительство Ирана рассказало об ущербе от ударов по стране
Мир
Политолог оценил позиции Зеленского после победы Мадьяра в Венгрии
Армия
Гвардии рядовой Грачев уничтожил украинский FPV-дрон в зоне СВО
Наука и техника
Рука-манипулятор МКС захватила грузовой корабль США Cygnus XL
Мир
FT предупредила о повышении цен на нефть на фоне блокады Ормузского пролива
Общество
В Москве задержали сделавшую кальян на куличе женщину
Спорт
«Ак Барс» разгромил минское «Динамо» со счетом 4:0
Общество
Синоптик спрогнозировала первую весеннюю грозу в Москве во вторник
Мир
Эрдоган сообщил о возможных военных действиях против Израиля
Мир
В США курьер поучаствовал в пресс-конференции Трампа
Общество
Вассерман отказался от переизбрания в Госдуму
Мир
Более 1 тыс. деятелей Голливуда подписали письмо против поглощения Warner
Общество
Суд назначил 10 суток ареста бросившему мокасин в саркофаг Ленина студенту
Мир
Мелони назвала недопустимой критику Трампа в адрес папы римского
Мир
Дмитриев опубликовал фотографию из Абу-Даби
Общество
Nordwind Airlines приостановит рейсы между Москвой и Санкт-Петербургом
Общество
Защита обжаловала арест бизнесмена Гулакяна
Замдиректора Росгвардии вручил государственные награды раненным на СВО военнослужащим

Фото: ИЗВЕСТИЯ
По поручению директора Росгвардии Героя России, генерала армии Виктора Золотова генерал-полковник, замдиректора ведомства Алексей Воробьев 2 октября вручил государственные награды военнослужащим 116-й отдельной бригады особого назначения Росгвардии, которые были ранены при выполнении боевых задач в зоне проведения специальной военной операции (СВО).

«Разрешите вас поблагодарить за ваш неоценимый вклад в дело нашей победы в специальной военной операции и вручить вам государственные награды. <…> Весь коллектив Росгвардии благодарит вас за ваш ратный труд», — сказал Воробьев.

Он подчеркнул, что бойцы, рискуя жизнью, выполнили стоящие перед ними боевые задачи. Также замдиректора ведомства пожелал военнослужащим здоровья и выразил им слова поддержки.

Уточняется, что указом президента РФ за мужество, отвагу и самоотверженность, проявленные при исполнении воинского долга, орденами Мужества награждены капитан Александр Б. и ефрейтор Джабир Г. Кроме того, младший сержант Максим Ф. был удостоен медали «За отвагу». Церемония состоялась в Главном госпитале Росгвардии.

Победный «Прорыв»: в Москве открыли диораму героического танкового боя
На Киевском вокзале начала работать выставка, посвященная подвигам танкистов и труженикам тыла

1 октября министр обороны РФ Андрей Белоусов за мужество и героизм, проявленные при исполнении воинского долга, вручил высшую государственную награду страны — медаль «Золотая Звезда» — супруге и дочерям Героя России, командира парашютно-десантного взвода гвардейского десантно-штурмового соединения, младшего лейтенанта Константина Чиркова.

