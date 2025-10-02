Замдиректора Росгвардии вручил государственные награды раненным на СВО военнослужащим

По поручению директора Росгвардии Героя России, генерала армии Виктора Золотова генерал-полковник, замдиректора ведомства Алексей Воробьев 2 октября вручил государственные награды военнослужащим 116-й отдельной бригады особого назначения Росгвардии, которые были ранены при выполнении боевых задач в зоне проведения специальной военной операции (СВО).

«Разрешите вас поблагодарить за ваш неоценимый вклад в дело нашей победы в специальной военной операции и вручить вам государственные награды. <…> Весь коллектив Росгвардии благодарит вас за ваш ратный труд», — сказал Воробьев.

Он подчеркнул, что бойцы, рискуя жизнью, выполнили стоящие перед ними боевые задачи. Также замдиректора ведомства пожелал военнослужащим здоровья и выразил им слова поддержки.

Уточняется, что указом президента РФ за мужество, отвагу и самоотверженность, проявленные при исполнении воинского долга, орденами Мужества награждены капитан Александр Б. и ефрейтор Джабир Г. Кроме того, младший сержант Максим Ф. был удостоен медали «За отвагу». Церемония состоялась в Главном госпитале Росгвардии.

1 октября министр обороны РФ Андрей Белоусов за мужество и героизм, проявленные при исполнении воинского долга, вручил высшую государственную награду страны — медаль «Золотая Звезда» — супруге и дочерям Героя России, командира парашютно-десантного взвода гвардейского десантно-штурмового соединения, младшего лейтенанта Константина Чиркова.

