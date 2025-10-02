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Операторы БПЛА группировки «Центр» уничтожили средства РЭБ и связи ВСУ

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Фото: Министерство обороны РФ
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Расчеты ударных беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) 56-го отдельного батальона специального назначения «Хан» 51-й гвардейской общевойсковой армии в составе группировки войск «Центр» уничтожили пункт управления БПЛА, ретрансляторы и антенны радиоэлектронной борьбы (РЭБ) Вооруженных сил Украины (ВСУ), а также украинский гексакоптер на красноармейском направлении специальной военной операции (СВО). Об этом 2 октября сообщила пресс-служба Минобороны РФ.

Уточняется, что после получения координатов расположения украинских целей операторы FPV-дронов отправились на задание, уничтожили ретрансляторы, увеличивающие дальность полетов беспилотной авиации военных ВСУ.

Пока украинские военнослужащие не отреагировали на действия российских военных, расчеты батальона уничтожили антенны РЭБ ВСУ.

Огневое воздействие расчетов БПЛА батальона спецназначения «Хан» позволило сократить активность налетов беспилотников ВСУ на штурмовые подразделения группировки на данном направлении.

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Ранее, 1 октября, операторы БПЛА уничтожили разведгруппу ВСУ в Днепропетровской области. По полученным координатам операторы дронов нанесли удары со сбросами и уничтожили разведгруппу, включая командира взвода.

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