Сюжет:

В Госдуме призвали пересмотреть максимальную стоимость подарков учителям и врачам

Депутат Буцкая: предельную стоимость подарков учителям стоит пересмотреть
0
Фото: РИА Новости/Илья Наймушин
В настоящее время в России допустимо дарить учителям подарки на сумму до 3 тыс. рублей, однако предельная стоимость может быть пересмотрена. Об этом 2 октября рассказала первый зампред комитета Госдумы по защите семьи Татьяна Буцкая.

«Как гласит действующее законодательство, подарки до 3 тыc. рублей учителям разрешены. Я считаю, что данная норма устарела. Стоимость подарка в отношении врачей и учителей точно может быть пересмотрена», — приводит ее слова «РИА Новости».

Как отметила Буцкая, установленный лимит актуален для начала 2000-х годов, когда он только был закреплен. В настоящий момент сумма в 3 тыс. рублей не соответствует экономическим реалиям России, что говорит о необходимости пересмотреть урегулирование.

Что в имени твоем: в России появился совет по защите чести и достоинства педагогов
С какими проблемами сталкиваются специалисты

Днем ранее стало известно, что почти две трети россиян (63%) не знали о существовании денежного лимита на подарки сотрудникам образовательных учреждений на День учителя размером в 3 тыс. рублей, однако только 1% респондентов признались, что потратили больше этой суммы. Каждый третий опрошенный дарит учителям цветы, открытки, сувениры и прочие символические подарки. Почти столько же людей преподносят учителям угощения.

Все важные новости — в канале «Известий» в мессенджере МАХ

