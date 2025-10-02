Психолог предупредил о последствиях родительского трудоголизма

Человек, с головой погруженный в работу, на первое место в своей жизни ставит работу и успех. А семья, дети и эмоциональные отношения в его системе ценностей находятся на последнем месте. О последствиях трудоголизма родителей для детей 2 октября «Известиям» рассказал бизнес-психолог, консультант по стратегическому управлению, директор по развитию ООО «Вместе.ПРО» Александр Бережной.

«Когда родитель мысленно на работе, даже физически находясь рядом, он эмоционально недоступен. Для детской психики это равносильно утверждению: «Ты мне не важен». Ребенок остается один на один со своими переживаниями, не чувствуя поддержки и принятия со стороны родителя — самого важного для него человека. Это рождает глубокое чувство «недостаточности» и базовое недоверие к миру», — сказал эксперт.

Состояние отвергнутости и покинутости выливается в хроническую тревожность, низкую самооценку, поведенческие проблемы и формирование искаженной модели «родитель-ребенок».

Столкнувшись с тем, что родитель выбирает работу, а не ребенка, его психика пытается адаптироваться и формирует защитный механизм компенсации, создавая сценарии будущего. Так ребенок пытается справиться с дефицитом внимания и любви.

«Первый сценарий — когда ребенок становится внутренне сильнее. Он быстро взрослеет, беря на себя роль «родителя» для младших братьев и сестер, проявляя заботу о семейном быте. Это развивает гиперответственность, функциональность и рациональность, становится важнее эмоций, формируется ценность внешней оценки. Главным критерием достижений становится одобрение от других людей», — объяснил психолог.

Возможен второй сценарий, при котором ребенок становится внутренне слабым, обвиняя родителей в дефиците внимания. Этот путь ведет к формированию позиции «жертвы». Вырастая, человек живет с чувством обиды и несправедливости, объясняя все свои неудачи недостатком родительского внимания в прошлом. Это порождает пассивность, неумение брать ответственность за свою жизнь, что выливается в депрессивные состояния или зависимые состояния, с бессознательными требованиями к партнеру дать ту самую недополученную в детстве любовь.

«Самый распространенный (третий) сценарий — модель повторения семейных отношений. Ребенок, видя, что родитель сбегает от себя и семьи в работу, усваивает эту модель как единственно верную. Проблема наследуется, порождая новый виток недостатка эмоциональной близости в следующем поколении. Последствием такого сценария является нереализация ребенком его собственного потенциала в отношениях», — предупредил Бережной.

Первым важным шагом на пути восстановления эмоциональной связи «родитель-ребенок» является осознанный выбор родителя поставить ребенка в систему приоритетов на одно из первых мест. Следующими практическим шагами пересмотра системы ценности являются: задать себе честный вопрос «Работа для меня — это необходимость или способ бегства?», затем определить «неприкосновенное» время для семьи, когда рабочие гаджеты выключаются.

Даже 30 минут полноценного общения ценнее целого дня иллюзорного присутствия. Качество общения в приоритете над количеством — важно научиться быть «здесь и сейчас» в общении с ребенком, проявлять искренний интерес к его чувствам и потребностям. Перераспределить нагрузки на работе, чтобы высвободить ресурсы не для новой работы, а для отдыха и общения с семьей. Если самостоятельно вырваться из круга трудоголизма не получается, стоит обратиться к психологу для проработки глубинных причин такого поведения.

«Истинная сила ребенка рождается из чувства защищенности и безусловной родительской любви. Инвестиции в эмоциональное благополучие ребенка — это вклад, который невозможно компенсировать никакими карьерными вершинами», — заключил специалист.

Днем ранее Бережной рассказал о последствиях синдрома занятого родителя. Это явление, при котором ребенок постоянно сталкивается с ощущением, что у родителя на него нет времени. Найти конкретный источник проблемы можно, задав себе несколько вопросов, таких как: «Какое место в моей жизни занимает ребенок?», «Является ли общение с ним настоящей ценностью?», «Что мешает выстроить с ним доверительные отношения и искренний диалог?».

27 сентября практикующий психолог, кандидат психологических наук, генеральный директор ООО «Вместе.ПРО» Олеся Бережная рассказала «Известиям», что прогул школьных занятий — это всегда сигнал о внутренних проблемах ребенка, а не просто каприз. Родители часто воспринимают такие поступки как вызов или непослушание, что ведет к наказаниям и конфронтации. Однако подобный подход игнорирует истинную причину происходящего.

Все важные новости — в канале «Известия» в мессенджере МАХ