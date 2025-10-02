Реклама
Прямой эфир
Мир
По меньшей мере 23 человека погибли из-за оползня на востоке Индии
Мир
Тайвань намерен приобрести у США дополнительно четыре ЗРК Patriot
Общество
Лесничие предстанут перед судом за торговлю государственным лесом в Шушенском районе
Мир
Макрон раскритиковал фон дер Ляйен за инициативу по созданию «стены дронов»
Армия
Силы ПВО за ночь сбили 251 украинский беспилотник над регионами РФ
Авто
Стоимость нового отечественного авто достигла максимума за два года
Здоровье
Врач предупредила о рисках ослабления иммунитета от обогревателей
Мир
WSJ узнала о помощи КНР Ирану в обмен на нефть
Мир
Меркель обвинила Польшу и Прибалтику в начале СВО
Мир
В парламенте Швейцарии предлагают конституционный запрет на вступление в НАТО
Мир
FT узнала о росте импорта одежды из Китая в ЕС из-за пошлин США
Происшествия
СК ЛНР начал проверку по факту взрыва газа в жилом доме
Общество
Пропавшие в лесу на Камчатке шесть человек вышли на связь
Общество
Как минимум трое пособников Сулейманова задержаны в Дагестане
Общество
В России планируют проиндексировать социальные пенсии на 14,8%
Мир
Сотрудники ТЦК на Украине вернули хозяевам «мобилизованного» кота
Общество
В аэропорту Сочи задержали 26 рейсов

Психолог предупредил о последствиях родительского трудоголизма

Психолог Бережной: контекст «ты мне не важен» усложняет жизнь ребенка в детстве
0
EN
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко
dzen dzen
Следите за нашими новостями в удобном формате
fos
Есть новость? Присылайте!
перейти на страницу
Озвучить текст
Выделить главное
Вкл
Выкл

Человек, с головой погруженный в работу, на первое место в своей жизни ставит работу и успех. А семья, дети и эмоциональные отношения в его системе ценностей находятся на последнем месте. О последствиях трудоголизма родителей для детей 2 октября «Известиям» рассказал бизнес-психолог, консультант по стратегическому управлению, директор по развитию ООО «Вместе.ПРО» Александр Бережной.

«Когда родитель мысленно на работе, даже физически находясь рядом, он эмоционально недоступен. Для детской психики это равносильно утверждению: «Ты мне не важен». Ребенок остается один на один со своими переживаниями, не чувствуя поддержки и принятия со стороны родителя — самого важного для него человека. Это рождает глубокое чувство «недостаточности» и базовое недоверие к миру», — сказал эксперт.

Состояние отвергнутости и покинутости выливается в хроническую тревожность, низкую самооценку, поведенческие проблемы и формирование искаженной модели «родитель-ребенок».

Столкнувшись с тем, что родитель выбирает работу, а не ребенка, его психика пытается адаптироваться и формирует защитный механизм компенсации, создавая сценарии будущего. Так ребенок пытается справиться с дефицитом внимания и любви.

«Первый сценарий — когда ребенок становится внутренне сильнее. Он быстро взрослеет, беря на себя роль «родителя» для младших братьев и сестер, проявляя заботу о семейном быте. Это развивает гиперответственность, функциональность и рациональность, становится важнее эмоций, формируется ценность внешней оценки. Главным критерием достижений становится одобрение от других людей», — объяснил психолог.

Возможен второй сценарий, при котором ребенок становится внутренне слабым, обвиняя родителей в дефиците внимания. Этот путь ведет к формированию позиции «жертвы». Вырастая, человек живет с чувством обиды и несправедливости, объясняя все свои неудачи недостатком родительского внимания в прошлом. Это порождает пассивность, неумение брать ответственность за свою жизнь, что выливается в депрессивные состояния или зависимые состояния, с бессознательными требованиями к партнеру дать ту самую недополученную в детстве любовь.

«Самый распространенный (третий) сценарий — модель повторения семейных отношений. Ребенок, видя, что родитель сбегает от себя и семьи в работу, усваивает эту модель как единственно верную. Проблема наследуется, порождая новый виток недостатка эмоциональной близости в следующем поколении. Последствием такого сценария является нереализация ребенком его собственного потенциала в отношениях», — предупредил Бережной.

Первым важным шагом на пути восстановления эмоциональной связи «родитель-ребенок» является осознанный выбор родителя поставить ребенка в систему приоритетов на одно из первых мест. Следующими практическим шагами пересмотра системы ценности являются: задать себе честный вопрос «Работа для меня — это необходимость или способ бегства?», затем определить «неприкосновенное» время для семьи, когда рабочие гаджеты выключаются.

Даже 30 минут полноценного общения ценнее целого дня иллюзорного присутствия. Качество общения в приоритете над количеством — важно научиться быть «здесь и сейчас» в общении с ребенком, проявлять искренний интерес к его чувствам и потребностям. Перераспределить нагрузки на работе, чтобы высвободить ресурсы не для новой работы, а для отдыха и общения с семьей. Если самостоятельно вырваться из круга трудоголизма не получается, стоит обратиться к психологу для проработки глубинных причин такого поведения.

«Истинная сила ребенка рождается из чувства защищенности и безусловной родительской любви. Инвестиции в эмоциональное благополучие ребенка — это вклад, который невозможно компенсировать никакими карьерными вершинами», — заключил специалист.

Со своим котелком: кто заботится о психическом здоровье россиян
На фоне роста числа обращений в стране развивают помощь в рамках ОМС

Днем ранее Бережной рассказал о последствиях синдрома занятого родителя. Это явление, при котором ребенок постоянно сталкивается с ощущением, что у родителя на него нет времени. Найти конкретный источник проблемы можно, задав себе несколько вопросов, таких как: «Какое место в моей жизни занимает ребенок?», «Является ли общение с ним настоящей ценностью?», «Что мешает выстроить с ним доверительные отношения и искренний диалог?».

27 сентября практикующий психолог, кандидат психологических наук, генеральный директор ООО «Вместе.ПРО» Олеся Бережная рассказала «Известиям», что прогул школьных занятий — это всегда сигнал о внутренних проблемах ребенка, а не просто каприз. Родители часто воспринимают такие поступки как вызов или непослушание, что ведет к наказаниям и конфронтации. Однако подобный подход игнорирует истинную причину происходящего.

Все важные новости — в канале «Известия» в мессенджере МАХ

Читайте также
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ №ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года , ЭЛ №ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2025