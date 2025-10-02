Число погибших от землетрясения на Филиппинах увеличилось до 72 человек
Число погибших в результате землетрясения на Филиппинах возросло до 72 человек, при этом число пострадавших увеличилось до 294 человек. Об этом 2 октября сообщило агентство GMA News со ссылкой на данные Национального совета по снижению риска стихийных бедствий и управлению ими (NDRRMC).
«Еще три человека погибли за ночь, от 69 до 72, и более 200 получили ранения», — сказано в публикации.
Ранее, 30 сентября, сообщалось о землетрясении магнитудой 6,9 у берегов Филиппин. Уточняется, что эпицентр землетрясения находился в 18 км к северо-востоку от города Бого, а очаг залегал на глубине 10 км.
На следующий день сообщалось о 26 погибших и 147 пострадавших. На Филиппинах была организована немедленная помощь пострадавшим от землетрясения.
Позднее число погибших от землетрясения на Филиппинах увеличилось до 60 человек.
