Пожар возле роддома в Москве охватил гаражи и автомобили
На юго-востоке Москвы, рядом с роддомом № 8, в ночь на 2 октября произошел пожар, сообщил источник «Известий».
Очевидцы пытались помочь в тушении возгорания до прибытия служб.
«Курткой тушил — чем еще тушить-то было? Мне позвонили, сказали, что что-то горит. Я приехал, увидел, стал тушить курткой», — рассказал один из них.
Городские службы продолжают ликвидацию пожара, причины возгорания устанавливаются. Информация о пострадавших уточняется.
Ранее, 1 октября, пожар произошел в жилом доме на улице Профсоюзная на юго-западе столицы. В ходе тушения спасатели эвакуировали 15 человек и вывели еще шестерых из задымленных квартир, передав их медикам для осмотра. В операции участвовали 26 специалистов и семь единиц техники.
