Реклама
Прямой эфир
Общество
Экс-депутату Круглову предъявлено обвинение в распространении фейков о ВС РФ
Авто
Продажи отечественных пикапов Sollers ST9 начались в России
Общество
СК возбудил уголовное дело после гибели на охоте главы района Новосибирска
Происшествия
Пожар на заводе в Челябинске локализовали на площади 1,2 тыс. кв. м
Мир
Bloomberg сообщило о подготовке РФ ответа на случай присвоения ЕС ее активов
Общество
Директор ЗАЭС сообщил о скором завершении ремонта резервных генераторов
Общество
Полицейские в деле о хищении денег у бойцов СВО заминали истории
Происшествия
Девушка пострадала в Курской области из-за атаки ВСУ
Общество
В МВД сообщили о мошенничестве в мессенджерах с обменом валют
Армия
Россия испытала кинетический перехватчик дронов «Изделие 545»
Экономика
Выдачи ипотеки в сентябре в России выросли на 11%
Общество
С 2026 года дети до 14 лет для поездок в ряд стран должны будут иметь загранпаспорт
Общество
Экс-депутата Мосгордумы Круглова доставили в СК на допрос
Спорт
Шведская лыжница допустила бойкот Олимпийских игр в случае допуска россиян
Происшествия
В Воронежской области два дома получили повреждения при атаке беспилотников
Общество
На Сахалине запустили новый рыбоперерабатывающий комплекс
Мир
Стало известно о попытках СБУ завербовать жительницу Шебекино пытками ее отца

Врач рассказала о разных видах заболеваний крови

Врач Паровичникова: заболевания крови чаще встречаются у женщин
0
EN
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов
dzen dzen
Следите за нашими новостями в удобном формате
fos
Есть новость? Присылайте!
перейти на страницу
Озвучить текст
Выделить главное
Вкл
Выкл

Заболевания крови опухолевого и неопухолевого генеза чаще встречаются у женщин, чем у мужчин. Об этом 2 октября рассказала главный внештатный гематолог Минздрава России, директор НМИЦ гематологии Минздрава России Елена Паровичникова «Газете.Ru».

Заболевания системы крови представляют собой обширную группу патологий, которые разделяют на две основные категории: опухолевые и неопухолевые. На долю опухолевых заболеваний приходится около 15% случаев, среди которых наиболее распространены неходжкинские лимфомы, лейкемии, множественная миелома и лимфома Ходжкина. К неопухолевым относятся анемии, цитопении и нарушения свертываемости крови.

«Регистрируемая заболеваемость болезнями системы крови опухолевого генеза выше у женщин <...> соотношение составляет 52% против 48%. Ежегодно в России диагностируют около 30 тыс. опухолевых заболеваний системы крови и около 200 тыс. неопухолевых», — рассказала врач.

Как отметила доктор, выявить такие заболевания можно по анализу крови. Любые отклонения показателей от нормы могут указывать на наличие патологии.

«Заподозрить заболевание системы крови можно по клиническому анализу, где врач анализирует показатели крови <...> Понижение или повышение показателей может свидетельствовать о различных заболеваниях», — пояснила специалист.

Вводить за нос: потерявшим обоняние после COVID-19 вернут запахи
Как концепция российских ученых поможет в создании нового вида лекарств от аносмии

Ранее в этот же день Паровичникова рассказала, что анемии выявляются у 10–15% населения, в особенности у женщин репродуктивного возраста и пожилых людей. Как отметила врач, первоначально диагностикой анемического синдрома занимается терапевт.

Все важные новости — в канале «Известия» в мессенджере МАХ

Читайте также
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ №ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года , ЭЛ №ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2025