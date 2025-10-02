Реклама
Российская технология 3D-ткани сделает БПЛА более ударопрочными

Фото: «Карбонтекс»
«Известия» выяснили, что в России создается первое в стране серийное производство листового композитного материала на основе 3D-ткани. Этот материал будет использоваться в корпусах беспилотников и других авиационных конструкциях.

Слышать дрон: как готовят будущих командиров подразделений БПЛА
Первый в России факультет беспилотной авиации начал свою работу

Главное отличие нового углепластика — в применении 3D-ткани российского производства вместо обычных многослойных материалов. Это делает его значительно прочнее при ударах и устойчивее к повреждениям, таким как расслоение при нагрузках или обработке.

«Мы не просто создаем материал с эффективными прочностными характеристиками, но и организовываем его скоростное и экономически оправданное производство. Отказ от трудоемкой ручной послойной выкладки позволит значительно снизить себестоимость и вывести на рынок доступный высококачественный углепластик отечественного производства», — пояснили в пресс-службе компании-разработчика «Карбонтекс».

Первые образцы планируют выпустить в 2025 году, а серийное производство — в 2026-м. К 2027 году компания рассчитывает занять до 10% российского рынка углепластиков.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

Корпусный подход: российская 3D-ткань сделает БПЛА более ударопрочными

