Российская технология 3D-ткани сделает БПЛА более ударопрочными
«Известия» выяснили, что в России создается первое в стране серийное производство листового композитного материала на основе 3D-ткани. Этот материал будет использоваться в корпусах беспилотников и других авиационных конструкциях.
Главное отличие нового углепластика — в применении 3D-ткани российского производства вместо обычных многослойных материалов. Это делает его значительно прочнее при ударах и устойчивее к повреждениям, таким как расслоение при нагрузках или обработке.
«Мы не просто создаем материал с эффективными прочностными характеристиками, но и организовываем его скоростное и экономически оправданное производство. Отказ от трудоемкой ручной послойной выкладки позволит значительно снизить себестоимость и вывести на рынок доступный высококачественный углепластик отечественного производства», — пояснили в пресс-службе компании-разработчика «Карбонтекс».
Первые образцы планируют выпустить в 2025 году, а серийное производство — в 2026-м. К 2027 году компания рассчитывает занять до 10% российского рынка углепластиков.
