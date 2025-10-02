Слуцкий рассказал об участии стран НАТО в конфликте на Украине
Польша и остальные члены НАТО де-факто — сторона конфликта на Украине, поскольку спонсируют и снабжают оружием Киев. Об этом «Известиям» заявил глава Госдумы по международным делам и лидер ЛДПР Леонид Слуцкий.
«Польша, как и остальные страны НАТО, де-факто давно являются стороной конфликта на Украине. Именно они спонсируют и снабжают смертоносным оружием киевскую хунту. И именно англосаксы виновны в срыве переговорного процесса и продолжения войны до последнего украинца. Что касается ответных мер, как сказал президент России, — ответ будет всегда. Вопрос в том, что подразумевает такой «воздушный щит». Это весьма опасные маневры. Но все эти аспекты лежат в компетенции Минобороны и Главнокомандующего РФ», — сказал Слуцкий «Известиям».
Ранее президент Украины Владимир Зеленский во время Варшавского форума безопасности предложил создать некий «воздушный щит» от угроз со стороны РФ.
Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:
