В МИД РФ раскрыли подробности переговоров о безвизе с африканскими странами
Россияне смогут до 90 дней без визы находиться в Замбии, а также до 30 — в Зимбабве, Мозамбике и Эсватини. Об этом «Известиям» сообщили в МИД РФ.
«В настоящее время прорабатывается возможность заключения двусторонних межправительственных соглашений о взаимной отмене визовых требований при краткосрочных поездках граждан с Замбией (до 90 дней), а также с Зимбабве, Мозамбиком и Эсватини (до 30 дней). Проекты соответствующих документов находятся на рассмотрении иностранных партнеров. Говорить о конкретных сроках подписания соглашений пока преждевременно», — сообщили в министерстве.
Сейчас для безвизового посещения в Африке россиянам доступны 11 стран. До 90 дней соотечественники могут находиться в Марокко, Намибии, Тунисе и ЮАР, до 60 — в Кабо-Верде и Маврикии, до 30 — в Анголе, Ботсване, Малави и на Сейшельских островах, до 15 дней разрешено путешествовать по Сан-Томе и Принсипи.
