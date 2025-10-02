Реклама
Прямой эфир
Общество
Экс-депутату Круглову предъявлено обвинение в распространении фейков о ВС РФ
Авто
Продажи отечественных пикапов Sollers ST9 начались в России
Общество
СК возбудил уголовное дело после гибели на охоте главы района Новосибирска
Происшествия
Пожар на заводе в Челябинске локализовали на площади 1,2 тыс. кв. м
Мир
Bloomberg сообщило о подготовке РФ ответа на случай присвоения ЕС ее активов
Общество
Директор ЗАЭС сообщил о скором завершении ремонта резервных генераторов
Общество
Полицейские в деле о хищении денег у бойцов СВО заминали истории
Происшествия
Девушка пострадала в Курской области из-за атаки ВСУ
Общество
В МВД сообщили о мошенничестве в мессенджерах с обменом валют
Армия
Россия испытала кинетический перехватчик дронов «Изделие 545»
Экономика
Выдачи ипотеки в сентябре в России выросли на 11%
Общество
С 2026 года дети до 14 лет для поездок в ряд стран должны будут иметь загранпаспорт
Общество
Экс-депутата Мосгордумы Круглова доставили в СК на допрос
Спорт
Шведская лыжница допустила бойкот Олимпийских игр в случае допуска россиян
Происшествия
В Воронежской области два дома получили повреждения при атаке беспилотников
Общество
На Сахалине запустили новый рыбоперерабатывающий комплекс
Мир
Стало известно о попытках СБУ завербовать жительницу Шебекино пытками ее отца

В МИД РФ раскрыли подробности переговоров о безвизе с африканскими странами

0
EN
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Коньков
dzen dzen
Следите за нашими новостями в удобном формате
fos
Есть новость? Присылайте!
перейти на страницу
Озвучить текст
Выделить главное
Вкл
Выкл

Россияне смогут до 90 дней без визы находиться в Замбии, а также до 30 — в Зимбабве, Мозамбике и Эсватини. Об этом «Известиям» сообщили в МИД РФ.

За шелком в путь: Китай вводит безвизовый режим для россиян с 15 сентября
Граждане РФ смогут въезжать в КНР по обычному загранпаспорту

«В настоящее время прорабатывается возможность заключения двусторонних межправительственных соглашений о взаимной отмене визовых требований при краткосрочных поездках граждан с Замбией (до 90 дней), а также с Зимбабве, Мозамбиком и Эсватини (до 30 дней). Проекты соответствующих документов находятся на рассмотрении иностранных партнеров. Говорить о конкретных сроках подписания соглашений пока преждевременно», — сообщили в министерстве.

Сейчас для безвизового посещения в Африке россиянам доступны 11 стран. До 90 дней соотечественники могут находиться в Марокко, Намибии, Тунисе и ЮАР, до 60 — в Кабо-Верде и Маврикии, до 30 — в Анголе, Ботсване, Малави и на Сейшельских островах, до 15 дней разрешено путешествовать по Сан-Томе и Принсипи.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

Поставить на турпоток: россияне смогут поехать без визы еще в четыре страны Африки

Читайте также
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ №ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года , ЭЛ №ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2025