В ФАТХ заявили о принадлежности оружия ХАМАС Палестинской администрации

Значительная часть вооружений, находящихся в руках движения ХАМАС, юридически принадлежит Палестинской национальной администрации (ПНА), сообщил «Известиям» пресс-секретарь фракции ФАТХ в Газе Мунзир Хайек.

«Основная часть вооружений в руках ХАМАС принадлежит Палестинской администрации. ХАМАС должно было передать это оружие ПНА, но несколько раз отказывалось. Сейчас речь идет о возможности передачи его арабским странам, но это не так важно. Важно, чтобы в Газе оставались средства защиты от израильского вторжения», — отметил он.

29 сентября сообщалось, что на странице Белого дома в социальной сети X был опубликован план президента США Дональда Трампа по завершению конфликта в секторе Газа. Он состоит из 20 пунктов и в общих чертах заключается в выводе израильских войск из сектора и приостановке проведения военной операции взамен на освобождение удерживаемых заложников, восстановление инфраструктуры и отстранение ХАМАС и прочих группировок от власти в регионе.

