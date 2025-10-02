В МИД РФ заявили об отсутствии прогресса в приднестровском урегулировании
Позитивных подвижек от прошедших в Молдавии парламентских выборов для процесса урегулирования приднестровского конфликта не просматривается. Об этом «Известиям» заявили в Дипломатической академии (ДИП) МИД РФ.
«Весьма показательным было то, как молдавские власти организовали голосование 28 сентября для жителей Приднестровья. Оно было явно направлено на углубление размежевания между берегами Днестра. Поэтому никаких позитивных подвижек от прошедших в Молдавии выборов для процесса урегулирования не просматривается», — указали в ведомстве.
Диалогу с Тирасполем Кишинев предпочитает методы финансово-экономического давления на Приднестровье, отметили в ДИП МИД РФ.
«Ставка делается на вынужденное встраивание левобережья в процесс евроинтеграции Молдавии. Одновременно под надуманными предлогами блокируется работа переговорного формата «5+2». Тревожно и то, что, несмотря на заверения о приверженности мирным методам урегулирования приднестровского вопроса, ведутся разговоры о возможности его силового решения с участием киевского режима», — сказали в ведомстве.
В МИД РФ подчеркнули, что российские миротворцы, находящиеся в регионе в составе совместных сил, на протяжении более чем 30 лет поддерживают спокойствие в регионе.
«В отношении решения приднестровской проблемы, как и прежде, выступаем в пользу нормализации контактов между Кишиневом и Тирасполем, соблюдения ранее достигнутых договоренностей, возобновления ритмичной работы сложившихся многосторонних форматов», — резюмировали в МИД РФ.
Ранее президент РФ Майя Санду заявила о необходимости поиска решения, чтобы российские силы покинули территорию Приднестровья «мирным путем».
