Экс-депутату Круглову предъявлено обвинение в распространении фейков о ВС РФ
Продажи отечественных пикапов Sollers ST9 начались в России
СК возбудил уголовное дело после гибели на охоте главы района Новосибирска
Пожар на заводе в Челябинске локализовали на площади 1,2 тыс. кв. м
Bloomberg сообщило о подготовке РФ ответа на случай присвоения ЕС ее активов
Директор ЗАЭС сообщил о скором завершении ремонта резервных генераторов
Полицейские в деле о хищении денег у бойцов СВО заминали истории
Девушка пострадала в Курской области из-за атаки ВСУ
В МВД сообщили о мошенничестве в мессенджерах с обменом валют
Россия испытала кинетический перехватчик дронов «Изделие 545»
Выдачи ипотеки в сентябре в России выросли на 11%
С 2026 года дети до 14 лет для поездок в ряд стран должны будут иметь загранпаспорт
Экс-депутата Мосгордумы Круглова доставили в СК на допрос
Шведская лыжница допустила бойкот Олимпийских игр в случае допуска россиян
В Воронежской области два дома получили повреждения при атаке беспилотников
На Сахалине запустили новый рыбоперерабатывающий комплекс
Стало известно о попытках СБУ завербовать жительницу Шебекино пытками ее отца

В МИД РФ заявили об отсутствии прогресса в приднестровском урегулировании

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
Позитивных подвижек от прошедших в Молдавии парламентских выборов для процесса урегулирования приднестровского конфликта не просматривается. Об этом «Известиям» заявили в Дипломатической академии (ДИП) МИД РФ.

Проблема выборов: в ОБСЕ игнорируют дискриминацию жителей в Приднестровье
В непризнанной республике уже обеспокоены возможными провокациями 28 сентября

«Весьма показательным было то, как молдавские власти организовали голосование 28 сентября для жителей Приднестровья. Оно было явно направлено на углубление размежевания между берегами Днестра. Поэтому никаких позитивных подвижек от прошедших в Молдавии выборов для процесса урегулирования не просматривается», — указали в ведомстве.

Диалогу с Тирасполем Кишинев предпочитает методы финансово-экономического давления на Приднестровье, отметили в ДИП МИД РФ.

«Ставка делается на вынужденное встраивание левобережья в процесс евроинтеграции Молдавии. Одновременно под надуманными предлогами блокируется работа переговорного формата «5+2». Тревожно и то, что, несмотря на заверения о приверженности мирным методам урегулирования приднестровского вопроса, ведутся разговоры о возможности его силового решения с участием киевского режима», — сказали в ведомстве.

В МИД РФ подчеркнули, что российские миротворцы, находящиеся в регионе в составе совместных сил, на протяжении более чем 30 лет поддерживают спокойствие в регионе.

«В отношении решения приднестровской проблемы, как и прежде, выступаем в пользу нормализации контактов между Кишиневом и Тирасполем, соблюдения ранее достигнутых договоренностей, возобновления ритмичной работы сложившихся многосторонних форматов», — резюмировали в МИД РФ.

Ранее президент РФ Майя Санду заявила о необходимости поиска решения, чтобы российские силы покинули территорию Приднестровья «мирным путем».

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

Продолжение исследуют: Россия готова к диалогу с Молдавией после выборов

