Меликов призвал привлечь к ответственности родителей участников драки в Махачкале

Глава Дагестана Сергей Меликов в среду, 1 октября, прокомментировал массовую драку в одной из школ в Махачкале.

По его словам, причины инцидента в настоящее время выясняются, однако последствия для его участников будут серьезные. В результате драки один из пострадавших был госпитализирован и сейчас находится под наблюдением врачей.

«Родители, «воспитавшие» тех, кого мы сегодня увидели, должны понести ответственность. Строго спросить нужно и с тех учебных заведений, из стен которых вышли участники скандального видео!» — заявил Меликов.

Он добавил, что все участники потасовки были доставлены в районный отдел внутренних дел (РОВД). По словам главы региона, каждый участник драки «вынужден будет осознать неприемлемость своего поведения».

Ранее, 19 мая, Следственный комитет (СК) России возбудил уголовное дело по факту массовой драки в Махачкале. Сообщалось, что 16 мая в сквере имени Фазу Алиевой группа более чем из 50 человек, включая несовершеннолетних, спровоцировала столкновения.

