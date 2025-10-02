В ХАМАС оценили временные рамки плана Трампа по Газе
Палестинское движение ХАМАС считает нереалистичным установленный США 72-часовой срок для освобождения заложников, сообщил источник «Известий».
«Предложенный период — нереалистичен и нуждается в продлении. Часть погибших заложников может находиться под руинами домов, разрушенных израильскими ударами, а сама процедура передачи пленников требует тщательной подготовки и координации на местах», — отметил собеседник редакции.
30 сентября глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Москва пока не располагает полными деталями плана президента США Дональда Трампа по сектору Газа и видела только его основные пункты. Он подчеркнул, что окончательная позиция РФ по инициативе США будет определена после того, как станет известно мнение всех стран региона.
