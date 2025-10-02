Страны G7 договорились усилить давление на Россию

Страны «большой семерки» (G7) по итогам виртуальной встречи договорились усилить совместное давление на РФ для поддержки Украины. Об этом 2 октября стало известно из совместного заявления министров финансов этих государств.

Отмечается, что стороны согласились «максимально усилить» давление на импортеров российской нефти, а также принять меры по сокращению импорта углеводородов из РФ.

В настоящее время в качестве еще одного варианта рассматривается введение торговых ограничений против стран, которые якобы имеют отношение к помощи РФ в финансировании конфликта на Украине.

1 октября сообщалось, что лидеры Евросоюза (ЕС) единогласно поддержали использование замороженных российских активов для предоставления Украине кредита на €140 млрд, однако предупредили о необходимости урегулировать юридические вопросы.

В тот же день глава дипломатии ЕС Кая Каллас перед неформальным саммитом глав стран ЕС в Копенгагене заявила, что страны Европейского союза не достигли консенсуса по вопросу предоставления Украине кредита на основе заблокированных активов России. Она добавила, что не все европейские государства поддерживают идею о выделении кредита.

